GP de España: Norris le arrebata la pole a Verstappen por milésimas y Hamilton retorna al podio en F1

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió este sábado en Montmeló la ‘pole position’ para el Gran Premio de España de Fórmula 1, décima cita del Campeonato del Mundo.

En el Circuit de Barcelona-Catalunya, sin pronósticos de lluvia pese a ver el cielo nublado, bajó algo la temperatura respecto a lo previsto por la mayoría de equipos en el ‘paddock’. Y sin el sol esperado y con el asfalto más frío, la exigencia aumentó para los monoplazas, todos llevando el juego de neumáticos blandos rojos.

En la Q1, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lideró un rato con 1:12.257 como mejor registro, 0.049 más rápido que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Sainz, en cuarto lugar y luego quinto, pasó bien esa primera criba. Sufrió más Alonso, que hizo dos buenos últimos sectores en una vuelta que le valió para ser noveno y acceder a la Q2.

Por el camino, quedaron el danés Kevin Magnussen (Haas) y el japonés Yuki Tsunoda junto al australiano Daniel Ricciardo (ambos de Visa Cash App RB), así como el tailandés Alexander Albon junto al estadounidense Logan Sargeant (ambos de Williams).

En los primeros compases de la Q2, el australiano Oscar Piastri (McLaren), los propios Sainz y Norris y, cómo no, Verstappen, se fueron adelantando en el liderato durante vueltas consecutivas. El mejor tiempo de ‘Mad Max’, en 1:11.653, fue un desafío para sus rivales, en especial el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

De hecho, el heptacampeón del mundo estuvo en lugares de peligro hasta casi el final de la Q2; pero apretó lo suficiente hasta acabar en el segundo puesto, a 0.139 del sólido líder neerlandés.

Ese sitio había sido para el francés Esteban Ocon (Alpine), cuyo buen desempeño cribó al finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber), al alemán Nico Hülkenberg (Haas), al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y al chino Guanyu Zhou (Kick Sauber), fuera todos ellos de la Q3.

De cara a esa tercera y definitiva tanda clasificatoria, Verstappen rodó su primera vuelta lanzada en 1:11.673 y encareció la batalla tras hacer la segunda en 1:11.403.

Pero entonces emergió Lando Norris para rubricar la ‘pole’ definitiva en 1:11.383, justo delante del neerlandés y de un Hamilton que fue tercero a 0.318; Sainz, a 0.353, acabó sexto. Por su parte y debido a la sanción del mexicano Pérez, Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá décimo desde de la parrilla dominical.

