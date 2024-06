En España manda el dueño de casa: Sainz lideró tercer y último libre de la Fórmula 1 en Montmeló

El español Carlos Sainz (Ferrari) lideró este sábado el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el décimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito barcelonés de Montmeló, donde su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), se registraron noveno y séptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 19 vueltas, Sainz cubrió los 4.657 metros de la pista catalana en un minuto, 13 segundos y trece milésimas, sólo 30 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) -que dio catorce- y con 37 sobre su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono del ensayo.

El líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se quedó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- a 74 milésimas de Sainz; en una sesión en la que los primeros cuatro pilotos acabaron en sólo siete centésimas de diferencia entre el primero y el cuarto.

Alonso repitió 19 veces el trazado en el que logró dos de sus 32 victorias en la F1 -en 2006 y en 2013- y en su mejor intento se quedó a 773 milésimas de su compatriota. El doble campeón del mundo asturiano se inscribió noveno en la tabla de tiempos.

‘Checo’, que perderá tres puestos en parrilla debido a una sanción que arrastra desde el pasado Gran Premio de Canadá, giró 19 veces, y en su mejor vuelta -como todo el mundo, con las gomas blandas- se quedó a 71 centésimas de Sainz.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo en la Fórmula 1, arranca a las 10:00 am de Chile.

