Verstappen es el más rápido en un emocionante GP de F1 en Canadá: carrera terminó con 5 pilotos fuera

En una emocionante y cambiante carrera de Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido y se quedó con el Gran Premio de Canadá.

Una victoria que contras con lo vivido con su compañero de equipo, Sergio ‘Checo’ Pérez, que nunca pudo salir desde los últimos lugares desde donde inició y debió abandonar cuando iban 54 vueltas al circuito.

El neerlandés se redimió así de la sexta plaza en Mónaco de hace dos semanas, dando un golpe de autoridad en Canadá.

MAX VERSTAPPEN WINS A CRAZY CANADIAN GRAND PRIX 🤩

Lando Norris comes home second for the third time this year 💪 George Russell scores his first podium of the season 👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8zWq9VSMaa

— Formula 1 (@F1) June 9, 2024