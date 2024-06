Le pidieron ayudar a compañero y estalló tras carrera: el desaire que ratifica caos en Alpine en la F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Un tenso ambiente se vive en Alpine de la Fórmula 1, con sus pilotos Pierre Gasly y Esteban Ocon en medio de controversias. Ocon expresó su malestar tras cederle posición a Gasly por orden del equipo en el GP de Canadá, alegando que perdió una posición valiosa en la carrera. Gasly, quien dejará el equipo al finalizar la temporada, declaró que ser el bueno en la F1 no siempre trae beneficios, generando más tensiones en el equipo. Desarrollado por BioBioChile

Un desfavorable inicio de temporada tiene a Alpine en el ojo del huracán, a tal punto que sus pilotos ya cruzaron líneas si de compañerismo se trata en la Fórmula 1 (F1).

Y es que en el reciente GP de Canadá, hubo otra muestra de relación rota entre Pierre Gasly y Esteban Ocon, siendo este último quien se quejó abiertamente ante los medios.

El francés, que no seguirá en el equipo al finalizar el 2024, declaró: “Ser el bueno en Fórmula 1 no siempre da sus frutos y eso me molesta mucho”.

Sus dichos encendieron los ánimos, mas aún, tras su previa justificación porque en Montreal, dejó pasar a Pierre Gasly por expresa petición de Alpine.

“Lo que ha pasado es que me pidieron que dejara pasar a Pierre porque estaba a dos segundos del siguiente. Les dije que no era posible. El equipo me dijo que le dejara pasar”, detalló.

A su vez, el piloto de F1 lamento que él realizó lo solicitado, pero perdió su posición en la penúltima vuelta.

Claramente enfadado, complementó: “No estoy contento con eso, porque hice una carrera mejor y debería haber estado por delante“.