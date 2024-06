Red Bull ’exige’ a ’Checo’ rendir en el GP de España en la F1: mexicano no terminó Mónaco ni Canadá

Red Bull tuvo un fin de semana disparejo en el GP de Canadá en la Fórmula 1, luego de que Max Verstappen dominara el circuito Gilles Villeneuve con su primer lugar, pero Sergio ‘Checo’ Pérez no pudiera terminar por un accidente y se le descontaran puntos en la competencia.

Esto genera que en la franquicia de la bebida energética este cansada de los problemas ligados al mexicano, quien no pudo terminar la carrera en suelo canadiense ni en la pasada fecha disputada en Mónaco.

Es por eso que Christian Horner, director de equipo de Red Bull, fue contundente en su postura y le exigió a ‘Checo’ Pérez obtener mejores resultados en la siguiente fecha que aterrizará en España.

Con relación a esto y antes los medios presentes Horner apuntó que “fue un fin de semana horrible para Sergio Pérez, y, obviamente, sufrimos algunos daños, así que tendrá que volver con fuerza en Barcelona”.

“Por suerte Ferrari estuvo terrible hoy, así que no consiguió ningún punto. Así que eso nos sacó del apuro, en cierto modo, pero necesitamos que ambos coches puntúen”, indicó.

Posteriormente volvió a la carga contra Pérez, al enfatizar que “así que hoy nos hemos salido con la nuestra, pero necesitamos a Checo de vuelta allí donde estaba a principio de año, desde Barcelona en adelante en la temporada”.

Cabe destacar que el GP de España se disputará el domingo 23 de junio en Barcelona, fecha N°10 de 24 en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪

Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 9, 2024