Christian Horner volverá a ser investigado por acoso sexual: empleada de Red Bull apeló y caso sigue

Cerca de un mes y medio pasó desde que se dejó el olvido la fuerte denuncia en contra de Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing, a quien una empleada de denunció por abuso sexual. El hecho, motivó a una investigación interna en la escudería de la F1 que había finalizado, hasta hoy.

De acuerdo con The Sun, la denunciante apeló y volverá a ser interrogada por investigadores. A su vez, añaden que la empleada del equipo, suspendida en su trabajo, tendrá un nuevo abogado y bajo una nueva evidencia, enfrentará otro proceso contra Horner.

Cabe recordar que el expiloto había sido absuelto en la investigación en su contra por falta de pruebas. El caso fue formulado bajo acusaciones “comportamiento inapropiado”, con mensajes de contenido sexual filtrados como pruebas.

A su vez, el medio británico aseguró que la extrabajadora del conjunto de Milton Keynes denunció, en otra acción judicial, a Horner ante la FIA.

