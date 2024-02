¿Verstappen a Ferrari? La sincera respuesta de Max que abre ilusión en la F1

Si bien la temporada 2024 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar, lo concreto es que los ojos también están puestos en 2025, año que significará la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari. Al esperado escenario no es ajeno Max Verstappen, que también dejó una ‘puerta abierta’ a su futuro.

En diálogo con Motorsport, el tres veces campeón de la categoría reina del automovilismo se refirió a sus próximos objetivos y en esa línea, respondió sinceramente al ser consultado por un presunto aterrizaje en Ferrari.

“No quiero parecer irrespetuoso o lo que sea. Tengo mucho respeto por la marca Ferrari, pero estoy muy contento donde estoy en este momento“, señaló el neerlandés.

En esa línea, Max Verstappen afirmó sentirse cómodo “en el entorno en el que estoy, así que para mí no es algo que esté buscando cambiar“. Sin embargo, aún hay una opción.

“En mi vida, sé por lo que he experimentado hasta ahora, que nunca digo nunca con las cosas. Pero por ahora, ni siquiera lo tengo en la cabeza”, concluyó el laureado piloto de Red Bull Racing.

🎙️| Max Verstappen on Ferrari:

“I don’t want to sound disrespectful because I have a lot of respect for the brand Ferrari, but I’m happy where I’m at.”

“I’m comfortable in the environment I’m in so it’s not something I’m looking to change but again, in my life, you always want… pic.twitter.com/d3Zmk7hvMM

— Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) February 15, 2024