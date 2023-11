Max no sabe de frenos: Verstappen gana la Sprint del GP de Brasil y se alista para batir otro récord

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), matemáticamente campeón del mundo de Fórmula 1 desde hace casi un mes, aspira, desde la ‘pole’ del Gran Premio de Brasil, el antepenúltimo del año, a elevar a 17 su propio récord histórico de victorias en un mismo año.

Pero antes, en la víspera, se “entrenó” ganando el Sprint disputado en el circuito de Interlagos, que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, acabó tercero.

El insaciable tricampeón de los Países Bajos, de 26 años, que el pasado domingo igualó los 51 triunfos del cuádruple campeón mundial francés Alain Prost ganó la prueba corta, sobre un tercio de la carrera de este domingo por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y de ‘Checo’.

Verstappen, que partía segundo en parrilla, rebasó a Norris en la primera de las quince curvas de la pista paulista y ya no tuvo problemas prácticamente hasta la meta, en una prueba en la que puntuaron los ocho primeros y en la que ‘Checo’ reforzó ligeramente su segundo puesto en el Mundial, que ocupa ahora con 246 puntos, 24 más que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptimo este sábado.

En el sexto y último Sprint del año, al acabar octavo el español Carlos Sainz (Ferrari) rebañó el último punto en liza y confirmó su cuarto puesto en el certamen, con uno de ventaja (184-183) sobre su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), que mejoró cuatro plazas después de que el francés Esteban Ocon (Alpine) le arruinase, por la mañana, la calificación reducida.

El doble campeón mundial asturiano buscará mejor fortuna este domingo, cuando arranque cuarto, desde la segunda fila, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll; y por detrás de ‘Mad Max’ y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que avanzó dos puestos desde el arranque y acabó quinto el Sprint, justo por detrás del otro Mercedes, el del inglés George Russell.

SPRINT POINTS

Every one of our points-scorers moved around during that race! A fabulous final Sprint of the season 😍#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/h0Y7SEeEHx

