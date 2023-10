Hamilton y Leclerc descalificados: FIA ’golpea’ a Mercedes y Ferrari y remueve podio del GP de EE. UU.

Los pilotos Lewis Hamilton (Mercede) y Charles Leclerc (Ferrari) fueron descalificados del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, celebrado este fin de semana en el circuito de Austin (Texas).

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) investigó al británico y al monegasco por irregularidades en el fondo plano de sus monoplazas, apuntando al desgaste de los vehículos.

En específico, existió un desgaste antirreglamentario del suelo del coche, el que fue comprobado tras las verificaciones técnicas al final de la carrera.

Ni Hamilton, ni Leclerc aprobaron de manera positiva el test final, postcompetencia. Por ende, fueron marginados.

“Los dos coches infringieron el artículo 3.5.9 e) del reglamento técnico de la Fórmula 1 de 2023 en el que se habla de que el espesor de los patines de madera del suelo debe ser de 10 mm con una tolerancia de 0,2 mm, lo que en ambos casos se habría sobrepasado en la zona trasera, ante lo que la FIA suele ser siempre inflexible”, detalla Diario Marca.

Aunque los equipos de Hamilton y Leclerc culparon a los baches del desgaste, lo cierto es que los emisarios aseguraron que era tarea de las escuderías vigilar el cumplimiento de estas normativas.

Con esta sanción, se remueve el podio del GP norteamericano, ya que Hamilton fue segundo: Max Verstappen (Red Bull) mantiene su primer lugar, Lando Norris (McLaren) sube al segundo y Carlos Sainz (Ferrari) es tercero.

