Fórmula 1 al rojo: fans de Checo abuchearon a Verstappen en premiación y gritaron por el mexicano

Un polémico episodio se registró este domingo en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Esto luego que fanáticos de Sergio ‘Checo’ Pérez le hicieran vivir un incómodo momento a su compañero y actual monarca, Max Verstappen.

Los hinchas de Pérez, principalmente mexicanos, llegaron en masa al circuito de Austin y decidieron abuchear al holandés, piloto principal de Red Bull, durante la ceremonia de premiación.

Las pifias empañaron el solemne momento en suelo estadounidense. Pero no sería todo: los seguidores del azteca además decidieron gritar “¡Checo! ¡Checo!”, en pleno himno de la victoria.

Verstappen aguantó el chaparrón como pudo, pero su cara no pudo ocultar su molestia por el triste y polémico episodio.

Por si fuera poco, la próxima semana, 29 de octubre, está pactado el Gran Premio de México, donde podría repetirse la compleja situación.

Consignar que Sergio Pérez terminó en la quinta posición en Estados Unidos y marcha segundo de la tabla general con 238 puntos, superando los 219 de Lewis Hamilton.

Crowd Boos Verstappen and Chants Checo Checo while Podium ceremony for the Max, Lewis and Norris.#F1 #UnitedStatesGP #USGP pic.twitter.com/DC7Z0Jt9lm

— Desi Racing Co. (@DesiRacingco) October 22, 2023