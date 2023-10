Baja de última hora: Carlos Sainz no participará del GP de Qatar por problemas en su Ferrari

El piloto español Carlos Sainz no será parte este domingo del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, debido a un contratiempo de última hora en su Ferrari SF 23.

El monoplaza del madrileño sufrió de un grave problema con el depósito de combustible a pocas horas de la carrera. Pese al esfuerzo de los mecánicos de la escudería italiana por arreglar la situación, la fuga persistió.

Sainz, quinto en el Mundial de Pilotos con 18 puntos de ventaja sobre Leclerc y a 22 del cuarto (Fernando Alonso), debía salir desde la 12ª posición en Qatar.

Esta situación provoca que Mercedes tenga un arma más para atacar a los del ‘Cavallino Rampante’, que solo contarán con Charles Leclerc para la prueba principal, y se distancien en la segunda posición del campeonato de constructores.

BREAKING: Carlos Sainz will not take part in the Qatar Grand Prix due to a fuel system issue on his car#QatarGP #F1 pic.twitter.com/YEwAPIgRFc

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023