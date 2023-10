McLaren frustra otra pole para Verstappen: Oscar Piastri largará primero en Sprint del GP de Qatar

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha firmado este sábado la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tratará de proclamarse campeón de manera matemática desde la tercera posición.

Los dos coches ‘papaya’, los de Piastri y el británico Lando Norris, ocuparán este mismo sábado, en la carrera corta en Losail, la primera línea de parrilla, justo por delante de un ‘Mad Max’ al que le bastará con ser sexto para ser campeón del mundo por tercera vez en su carrera (2021 y 2022).

Junto al neerlandés comenzará el británico George Russell (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (Ferrari) saldrá quinto, precisamente la posición en la que terminó el Sprint Shootout Fernando Alonso (Aston Martin), que vio cómo le anulaban su mejor vuelta de la SQ3 por sobrepasar los límites de la pista: con la anulación, cayó hasta la novena plaza de salida.

El día comenzó ajetreado en el Circuito Internacional de Losail después de que se detectasen problemas en los neumáticos, que obligaron a modificar los horarios de la jornada; la separación entre el flanco y el compuesto por excesivo uso en los bordillos hizo que se revisasen los límites de pista en las curvas 12 y 13 y que se introdujesen 10 minutos de práctica antes del Sprint Shootout.

Los problemas de viento lastraron en el comienzo de la sesión a los dos Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc salvándose de la eliminación por muy poco. La pista evolucionaba, pero Verstappen, después de una aparatosa salida en la escapatoria, no tuvo problema para auparse a lo más alto de la tabla de tiempos.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE FOR F1 SPRINT! 🙌

An outstanding lap by the @McLarenF1 rookie driver who pips team mate Lando Norris to the top spot 👏

What a superb performance by the Aussie!! 💪#QatarGP #F1 @OscarPiastri pic.twitter.com/BdiBCvhv9u

— Formula 1 (@F1) October 7, 2023