¡Feliz cumpleaños, Kalle Rovanperä! la íntima celebración del piloto junto a Toyota en el WRC Chile

El vigente campeón del Campeonato Mundial de Rally celebró su cumpleaños número 23 en el service park del Casino Marina del Sol.

Kalle Rovanperä vivió un cálido cumpleaños en su frío domingo en el parque de asistencia del Casino Marina del Sol. En ese mismo lugar, precisamente, Toyota Gazoo Racing lo esperó para celebrar en plena fecha del WRC Rally Chile Biobío 2023.

“¡Happy birthday to you, happy birthday to you!”, se escuchó al unísono en los cuarteles del equipo tras la llegada del finlandés que, fiel a su estilo, atinó a sonreír y posteriormente, cortar un trozo de pastel en conmemoración de sus 23 años.

Rematando en el quinto lugar en el SS13 de Las Pataguas 1 y la SS14 de El Poñén 1, respectivamente, el joven piloto tuvo un momento de felicidad y rápidamente, aguardó por los ajustes en su vehículo para después salir a los tramos, en lo que es el último día del WRC Rally Chile Biobío 2023.