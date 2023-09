"Es como Mario Kart": Rovanperä alucina con tramo del WRC de Chile y expone dificultades en día sábado

Una jornada agridulce de día sábado es la que vivió Kalle Rovanperä en el WRC Rally Chile Biobío 2023. Ganador de los tramos de Chivilingo 1 y 2 en la mencionada jornada, el finlandés quedó con gusto a poco.

Y es que tras su paso durante la tarde por la prueba especial 12 en María de Las Cruces, el vigente monarca del World Rally Championship expresó sus sinsabores e incluso, comparó al tramo de Arauco con un circuito del popular videojuego de Nintendo, Mario Kart.

En sus palabras, María de Las Cruces es “como conducir un Mario Kart cuando alguien te lanza plátanos y bombas de humo delante de ti. La mitad del escenario en el polvo y definitivamente perdiendo mucho tiempo”, alegó Kalle Rovanperä.

Finalizando en el sexto lugar de la SS12, el finlandés no pudo replicar sus victorias en Chivilingo y decayó ante el dominio del estonio Ott Tänak, principal vencedor de la jornada sabatina del WRC Rally Chile Biobío 2023.

#RallyChile SS12⏱️18:01.8!

🗯️"It's like driving Mario Kart when somebody is throwing bananas and smoke bombs in front of you. Half of the stage in the dust and definitely loosing a lot of time"#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/kmOB2I09Rv

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) September 30, 2023