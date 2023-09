Tänak imparable y un liderato ardiente: el resumen de accidentada jornada de viernes en el WRC Chile

Este viernes 29 de septiembre se dio el vamos al segundo día del WRC Rally Chile en la Región del Bio Bío. Desde las 08:35 de la mañana, pilotos y tripulación tomaron rumbo hacia las etapas de Pulpería, Rere y Río Claro.

Sintiéndose como en casa, Ott Tänak dio un importante golpe de mando al hacerse con la primera etapa en Pulpería, al completar un tiempo de 10 minutos y 16 segundos junto a su navegante Martin Järveoja en su Ford Puma Rally 1.

Ya en Rere y Río Claro, el británico Elfyn Evans (Toyota Gazoo) se alzó como el gran ganador en la segunda y tercera etapa, frente a un punzante Teemu Suiminen que no perdió su pisada en el subliderato.

El esfuerzo del finlandés resultó premiado al consolidar su primer lugar en la cuarta carrera, todo esto, cuando comenzó la jornada de la tarde para la categoría principal del WRC.

Sin embargo, el corredor de Hyundai debió conformarse con solo un buen desempeño y vio como Tänak ratificó su frenético ritmo al alzarse con la victoria en los Special Stage 5 y 6.

Fructífera jornada para el estonio, que mantuvo un ritmo imparable en una accidentada jornada de día viernes, que cobró a sus dos primeras víctimas: Esapekka Lappi (Hyundai) y Pierre Louis-Loubet (M-Sport).

Recordar que los mencionados pilotos sufrieron graves accidentes en Pulpería 1 y Río Claro 1, respectivamente, que dejaron sus vehículos en deplorables condiciones que obligaron su adiós en un frenético día.

Por otra parte, cabe destacar que el chileno Pedro Heller sigue en puestos de avanzada (noveno lugar) en su estreno en la categoría principal, mientras que Jorge Martínez y Emilio Fernández hacen lo propio en la categoría R2.

💭"Teemu is still coming and he's been very fast this afternoon. The first one and this one were extremely tough. When it's this hard base, the car is moving so bad and you can't find the stability so we just had to manage through. But we had a good clean run."

— Ott Tänak (@OttTanak) September 29, 2023