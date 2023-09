Hasta con elogios internacionales: exitosa y masiva largada protocolar del WRC Chile en Los Ángeles

El Rally Chile BioBío, décima primera fecha del Campeonato Mundial de la categoría motor ya se ha apoderado del sur del país, en un circuito donde los mejores pilotos del planeta deberán enfrentar los senderos forestales que ofrece la jornada en suelo sudamericano.

A primera hora de este jueves, se vivió el Shakedown en donde el británico Elfyn Evans, se instaló en la cima de los primeros kilómetros recorridos en la competición que recorre las rutas de la región del Bio Bio.

Mientras que hace tan solo unos minutos, acaba de terminar una multitudinaria y masiva largada protocolar, evento que marca el inicio en todo su esplendor del Rally Chile BioBío.

Con condimentos que quedarán en la historia de la competición en su segunda edición en suelo nacional, el Polideportivo de Los Ángeles, disfrutó de la presentación de cada uno de los binomios que competirán por alcanzar el podio en Chile.

Así también, se vivió un icónico momento que de seguro dará que hablar luego de que el público entonara el famoso ‘cumpleaños feliz’ al navegante del boliviano Marco Bulacia, Fabricio Roca, quien tras dar el mítico ‘mordisco’ a la torta, arrojó a la gente presente en Los Ángeles el pastel de la celebración.

Entre los más aplaudidos y festejados por el público se encuentra Jorge Martínez, Alberto Heller, el estonio y campeón en la primera edición que se corrió en Chile en 2019, Ott Tänak, entre otros.

Así también, el ambiente que se vivió en la largada protocolar fue destacada por la cuenta oficial del WRC, quienes aplaudieron al público en el evento que da el vamos oficial a la jornada del Campeonato Mundial de Rally.

Incredible atmosphere here at the ceremonial start 🤩🇨🇱 pic.twitter.com/uUrrPNoJnM

— World Rally Championship (@OfficialWRC) September 28, 2023