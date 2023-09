Delicada baja para Aston Martin: Lance Stroll no participará del GP de Singapur tras violento choque

El canadiense Lance Stroll, compañero de equipo del español Fernando Alonso en Aston Martin, no participará este domingo en la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 ya que “todavía sigue sintiendo los efectos” del “impacto” que le produjo un accidente en la víspera.

“Todo el equipo estaba contento al ver a Lance salir por su propio pie tras el accidente de ayer, pero todavía sigue sintiendo los efectos de un impacto tan fuerte. Nuestra prioridad es que esté totalmente listo y recuperado para Japón. Hoy, juntos, hemos tomado la decisión de ver la carrera sentados en el garaje para así volver más fuertes a la próxima carrera en Suzuka”, dijo Mike Krack en el comunicado oficial del equipo.

Un Gran Premio de Japón que se disputará la próxima semana y en el que se espera que ya esté recuperado un Stroll que no está rindiendo a buen nivel esta temporada, en la que ha sumado 47 puntos por los 170 de su compañero de equipo Fernando Alonso.

El canadiense no podrá aumentar esa cuenta de puntos en Singapur en una carrera en la que iba a salir en última posición después de su accidente en la primera fase de la clasificación (Q1).

Stroll perdió el control del coche de la parte delantera y al contravolantear para intentar corregir la trayectoria se fue directo contra las barreras.

El piloto salió por su propio pie, pero finalmente no podrá disputar la carrera que arranca este domingo en el circuito Urbano Marina Bay de Singapur.

