Sergio ’Checo’ Pérez alcanza récord en Hungría: registró una de las paradas en pits más rápidas de F1

Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a sonreír en el GP de Hungría en la Fórmula 1, luego de su increíble remontada en el circuito Hungaroring, donde comenzó en el noveno lugar, pero finalizó las 70 vueltas en la tercera posición, volviendo a instalarse en el podio.

Sin embargo, a días de la competencia en las afueras de Budapest, la Fórmula 1 reveló un récord que alcanzó el mexicano en la carrera disputada en el centro de Europa.

En las redes sociales del mejor campeonato de motor del mundo, publicaron un registro que muestra el tiempo que se demoró el tapatío en una de las paradas de los pits. 1.98 segundos fue el tiempo que le brindó a Pérez, quedarse con la parada más rápida de la temporada 2023 en la F1.

Así también, liberaron las marcas registradas hasta ahora en lo que va del año en el Campeonato Mundial.

Con esto se sella un nuevo galardón para el dominador absoluto de la competición en los últimos años, la escudería Red Bull, ya que Max Verstappen, ha sido quien ha ganado 9 jornadas de las 11 se se llevan realizadas en la temporada.

Además, sus dos pilotos, el mexicano y neerlandés, lideran la clasificación general de F1, mientras que la franquicia de la bebida energética es el mejor el la tabla de Constructores de la competencia.

1.98 SECONDS ⏱️🤯@redbullracing clocked the first sub two-second pit stop of the season to win the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Hungary 👏👏👏

— Formula 1 (@F1) July 24, 2023