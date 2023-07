Espera un premio "caótico e interesante": Max Verstappen anticipó la fecha en Bélgica de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula 1, declaró, con miras al siguiente Gran Premio, el de Bélgica -el duodécimo del campeonato-, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, que la lluvia que anticipan “lo hará todo más interesante y caótico”.

“Tengo ganas de disputar la carrera sprint de Bélgica. Tiene pinta de que va a ser un fin de semana lluvioso y habrá que ver el impacto que esto tendrá, ya que siempre lo hace todo más interesante y caótico”, explicó Verstappen, de 25 años, al que sólo una auténtica tragedia apartará de capturar un tercer título seguido.

“Spa es por supuesto mi pista favorita del calendario y tengo ganas de correr allí y ver a todos los aficionados; debería ser un fin de semana divertido”, opinó ‘Mad Max’, que ahora lidera el Mundial con 281 puntos, 110 más que su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

“Será interesante ver el rendimiento de nuestro coche en las curvas de alta velocidad”, apuntó el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos, que en el Hungaroring firmó la cuadragésima cuarta victoria de su muy sobresaliente carrera en la Fórmula 1.

“Tengo grandes recuerdos de Spa y, después de un gran resultado para el equipo en Hungría, espero que podamos rendir de nuevo este fin de semana; será el último empujón antes del parón vacacional”, comentó Max Verstappen con miras al Gran Premio de Bélgica.

Vale mencionar que el GP de Bélgica se disputará este domingo 30 de julio, a contar de las 09:00 horas de nuestro país.

YES BOYS! 💪

Another amazing achievement for the team @redbullracing 🏆 Thank you to everyone for your continuous hard work 👊 Today was a perfect day 🙌

Thank you Hungary for your support all weekend 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/oTLVK3b4Ev

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 23, 2023