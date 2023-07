"Es horrible": Fernando Alonso rechaza nuevo de formato ’experimental’ en la qualy del GP de Hungría

El piloto asturiano de Aston Martin, Fernando Alonso, arremetió con todo contra el nuevo formato 'experimental' que se usó en la 'qualy' del GP de Hungría.

La clasificación a la carrera principal del GP de Hungría se vivió al rojo vivo, luego de que Lewis Hamilton le arrebatara por solo 3 décimas de segundo la primera ubicación al bicampeón de F1, Max Verstappen.

Una reñida contienda que fue sellada con la victoria del piloto británico de Mercedes, sobre el veloz conductor ‘tulipán’ de Red Bull.

Sin embargo, uno de los puntos que llamó la atención en la fecha disputada en el circuito corto de Hungaroging, en las afueras de Budapest, fue el cambio de formato en la qualy.

Resulta que para esta ocasión y a modo de ‘experimento’, se instalaron 3 rondas para definir a la grilla que saldrá el día de mañana. En una, se utilizaron las gomas duras (solo 3 cambios), mientras que en la segunda se usó neumáticos medios (4 cambios) y por último se ocuparon los blandos (4 en total), otorgando solo 11 cambios de huellas, a diferencia de las 13 que se emplean normalmente.

Esta medida suponía una contienda más competitiva y así lo fue, con Hamilton superando en la última instancia a Max Verstappen.

La ‘qualy’ de Fernando Alonso

No obstante, quien sufrió con este cambio fue Fernando Alonso, piloto asturiano de Aston Martin que quedó octavo en la clasificación y que se distancia de competir por el segundo y tercer lugar en la tabla acumulada.

Sus primeras sensaciones tras el la ‘pole’ de Hungría, el español apuntó: “esperaba algo más sí, pero la crono fue apretada y estamos a cuatro décimas de la pole, que es más o menos lo normal y con una décima menos, en el cuarto puesto, así que estoy contento con la crono y con el coche, ahora está todo muy apretado en la zona alta, es lo que hay y trataremos de remontar“.

Así también, apuntó al rendimiento que espera tener en la carrera principal en Hungaroring al detallar que “no sé como será, yo creo que estamos más o menos donde merecemos y los domingos rendimos un poco más, pero todo está en un décima, cuatro o cinco coches”.

“A ver si podemos pasar a los Alfa que supongo que tendrán peor ritmo en carrera que nosotros, pero luego por detrás tienen que venir Checo, Carlos… Russell que lleva un coche igual que el poleman, rivales todos muy rápidos, fuertes, así que no somos rápidos como para pensar en el podio y esas cosas, habrá que apretar los dientes e intentar sumar puntos”, indicó.

Por último, rechazó categóricamente el nuevo formato usado en la clasificación de el GP de Hungría al comentar que “es horrible, para mí. No creo que haya añadido mucho a día de hoy. La gente quiere ver una clasificación donde todos salen rápidos y progresan durante las sesiones“.

“Hemos tenido que ahorrar mucha goma en los libres y pagar una entrada de 300 euros o 500, barbaridades, y no poder salir no creo que sea lo que la F1 quiere. Hay que probar y aprender de los errores, está claro, pero yo no votaría por ese formato”, finalizó.

Lo cierto es que este nuevo formato volverá a instalarse en el GP de Italia, en el circuito Monza que se viene en el mes de septiembre.

Por ahora, Fernando Alonso deberá remar contra la corriente para alcanzar a escalar puestos más arriba en el GP de Hungría, en la carrera principal del día domingo.

💥 Fernando Alonso: "El nuevo formato de clasificación es HORRIBLE". "No estamos para hacer podio".#F1 #HungarianGP 🇭🇺pic.twitter.com/VZOS11IKf2 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 22, 2023