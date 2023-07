El cambio que se implementará en la qualy del GP de Hungría y que molesta en la F1: "No lo entiendo"

Se aproxima a pasos agigantados la fecha N°12 de la Fórmula 1, carrera que está vez se traslada hasta Hungría, en donde los pilotos se enfrentarán en el circuito corto de Hungaroring.

El esperado evento de Fórmula 1 trae consigo algunos cambios que se comenzarán a implementar en la jornada europea y que también se llevará acabo en el GP de Italia en la pista Monza.

Esto se trata de una modificación que se realizará en la qualy de Hungría y que llega como medida para equiparar la competencia entre todas las escuderías del mejor campeonato de motor del mundo.

Según informaciones del medio español Marca, será un formato experimental en donde cada piloto sólo tendrá un tipo de neumático para cada parte de la sesión de la clasificación que se dividirá en 3 etapas.

Es así que en la ‘qualy’ N°1, los pilotos sólo podrán utilizar el neumático duro (tienen 3 cambios del mismo tipo en total).

Posteriormente, en la segunda clasificación, deberán ocupar el neumático medio (tienen 4 en total), y por último, para la tercera y última sesión ante de la carrera principal, los pilotos sólo podrán utilizar gomas blandas (tienen 4 en total).

Otro detalle es que las escuderías solo podrán utilizar 11 cambios de neumáticos, a diferencia de los 13 que se ocupan normalmente en los eventos de F1.

Sin embargo, esta medida ha arrastrado comentarios de los propios pilotos y quien alzó la voz es el mejor corredor de la temporada y bicampeón actual de la disciplina, Max Verstappen, quien reconoció que “no creo que deba haber ningún cambio en el formato de clasificación, realmente no le entiendo el sentido“.

“Sería mejor si nos enfocáramos en acercar los coches en términos de rendimiento“, finalizó.

Lo cierto que es un cambio en el formato que tendrá su primera gran prueba en Hungría y que espera llegar para transformar a la Fórmula 1 en un campeonato más competitivo y así, romper con el dominio que ha impuesto Red Bull de la mano de Max Verstappen.

