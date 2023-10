El pacto del "Barón del Aljibe": empresario zafó de cárcel y pagará sólo 50% de impuestos que evadió

Una multa de tan sólo un 50% de lo defraudado y un pena en libertad deberá purgar Germán Faúndez Fuentes (64), empresario de Concepción que se hizo rico tras recibir 29 mil millones de pesos de parte del Estado —vía trato directo— para abastecer de agua potable a la región del Bío Bío.

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, al menos desde 2012 el denominado Barón del Aljibe recurrió sistemáticamente a distintas artimañas para ganar dinero a costas del patrimonio fiscal. Facturas falsas, transacciones fantasmas y subdeclaraciones de IVA fueron la tónica de sus operaciones con las que causó un perjuicio a las arcas públicas que la justicia fijó en $749 millones. Una cifra que, en todo caso, podría empinarse por sobre los $1.200 millones, según los cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Al verse con el agua hasta el cuello, Faúndez decidió aceptar los cargos que le imputó el Ministerio Público para negociar un procedimiento abreviado y así evitar ir a juicio oral. Si antes del trato, la fiscalía solicitaba penas superiores a los 10 años de cárcel y una multa equivalente al 200% de lo desfalcado, hoy el condenado deberá pagar una pequeña fracción en 12 módicas cuotas mensuales sin interés por decisión del Juzgado de Garantía de Concepción.

Según antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, los delitos tributarios quedaron registrados entre 2012 y 2015. Para ello se valió de tres de sus sociedades: Transportes y Logística Chile S.A., Inversiones Chile S.A. y Empresas Antártida de Chile S.A. Todo esto, mientras de manera paralela se embolsaba jugosos contratos con la Intendencia Regional del Bío Bío a través de estas mismas firmas.

Mediante la primera, registró y declaró 64 facturas falsas provenientes de 11 supuestos proveedores, que —de acuerdo a la indagatoria— no eran tales. Dichos documentos daban cuenta de operaciones comerciales inexistentes o fantasmas. Esto le permitió aumentar en forma maliciosa el crédito fiscal que tenía derecho a hacer valer, posibilitándole evadir el pago de IVA. Se trata de la misma compañía con la que percibió más de $12.600 millones, entre 2010 y 2016, gracias a contratos con el Estado y a una red de contactos que ya se quisiera cualquier empresario.

Lo propio hizo a través de Inversiones Chile S.A., de la que también es representante y socio. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015, declaró 38 facturas falsas de 12 supuestos proveedores. Todas por operaciones comerciales que resultaron ser artificiales.

Antártida de Chile S.A., en tanto, es la firma que más réditos económicos le trajo. Los contratos se empinan por sobre los $15.112 millones. Todos con la Intendencia Regional del Bío Bío. Todos bajo la gestión del actual gobernador Rodrigo Díaz Worner. En total, Faúndez declaró 25 facturas falsas de 10 supuestos proveedores por operaciones inexistentes. Ocurrió entre marzo de 2013 y septiembre de 2015.

Según comprobó esta Unidad de Investigación, algunos de los documentos tributarios estaban emitidos por el comerciante de Chiguayante, Juan Hernández Oliva. Requerido por un funcionario del SII, dijo de entrada que jamás había escuchado ni menos hecho negocios con Antártida Chile S.A. o con su representante legal.

“Esta factura es falsa, porque yo no arriendo excavadoras, no tengo. Yo tengo y arriendo retroexcavadoras, que son distintas. Tampoco arriendo compactadoras. Camión tolva tengo, pero no he arrendado ni prestado servicio de transporte a esta empresa. No he recibido el dinero que figura en esta factura. No conozco a Germán Faúndez”.

Declaración de Juan Hernández Oliva