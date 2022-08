Robo de madera por $90 millones y alzamiento: los hechos por los que será formalizado Héctor Llaitul

Usurpación violenta, incitación a la destrucción de instalaciones privadas y el robo de madera por casi 90 millones de pesos. Esos serán los delitos por los que será formalizado este jueves el líder de la CAM, Héctor Llaitul, recientemente detenido tras un sigiloso operativo de la PDI.

De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, son cinco los hechos por los que los fiscales regionales de La Araucanía y el Bío Bío, Roberto Garrido y Marcela Cartagena, le comunicarán cargos al vocero de la CAM.

El primero de ellos deriva de las declaraciones que Llaitul dio el 8 de enero de 2020 en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, al momento de comunicarse el veredicto contra Daniel Canio Tralcal, condenado por el homicidio frustrado de un carabinero, además de robo con intimidación y delitos reiterados de incendio.

Fue entonces, a la salida de esa audiencia, que el hoy imputado llamó a las comunidades mapuches a estar “activos en relación a lo que es la confrontación” contra las empresas forestales.

“Nosotros hablamos de acciones en contra del capital, nosotros hablamos de una respuesta, de una resistencia en contra del capitalismo que opera indiscriminadamente en nuestros territorios”, lanzó en esa oportunidad.

“Nosotros tenemos que llegar a nuestras comunidades (…) a emplazar a las comunidades mapuches a levantarse en contra de las forestales de una vez por todas, hacer un levantamiento, un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales”, complementó.

Y sentenció: “Los verdaderos enemigos son los burgueses, son los dueños de los grupos, son los grupos económicos. A ellos tenemos que afectarles su economía, tenemos que afectarles sus inversiones, los ORT tienen que activarse, tiene que formarse más ORT” (ver video).

Declaraciones en el mismo tenor fueron replicadas nuevamente por Llaitul ocho días después, en la librería Le Monde Diplomatique.

Fuentes ligadas a la indagatoria apuntan a que estos dichos efectivamente incitaron hechos violentos. Incluso, aseguran que sus declaraciones tuvieron eco, al registrarse en los días posteriores (y hasta mayo de este año) 54 ataques incendiarios en los que se encontraron adjudicaciones alusivas a la CAM y a Daniel Canio Trancal, el mentado miembro de la organización condenado en 2020.

De acuerdo a los consultados, lo ocurrido configura el delito contemplado en el artículo 6 letra c) de la Ley de Seguridad del Estado. Dicho cuerpo legal castiga a “los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”.

¿Están dispuestos al enfrentamiento?

El segundo hecho corresponde a una entrevista prestada el 24 de junio de 2020 por Llaitul en la Radio Universidad de Chile.

La cita se efectuó tras una serie de hechos de violencia perpetrados en el Bío Bío y La Araucanía. Múltiples ataques afectaron a vehículos forestales y a sus trabajadores. Precisamente algunos de estos hechos fueron reivindicados mediante panfletos y pancartas, exigiendo la liberación de los denominados presos políticos mapuches.

En la instancia, el comunero confirmó que hubo “algunas acciones” que efectuaron Órganos de Resistencia Territorial de la CAM. “Hay otras acciones que son llevadas a cabo por distintas comunidades movilizadas en procesos de recuperación territorial y política”, precisó.

—¿Están dispuestos al enfrentamiento?, le consultó en esa fecha un periodista de la emisora.

— “Sí, estamos dispuestos. Ya llevamos más de dos décadas de lucha territorial y política, hay una experiencia en la autodefensa y en la resistencia. De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado (…)”, respondió Llaitul.

En esa línea, reconoció que la organización tenía acceso a armamento de grueso calibre: “Contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando”. Sumó a su argumento, el vasto conocimiento territorial con el que cuentan.

En ojos del Ministerio Público, los dichos del vocero fueron vistos como una alabanza a las ocupaciones y ataques, además del reconocimiento público de una preparación para el enfrentamiento.

“En recuperación”

Hay más. A Llaitul también se le imputará el delito de usurpación violenta. De acuerdo a fuentes de este medio, los hechos se remontan al 10 de febrero de 2021. Fue en el fundo San Sebastián, comuna de Victoria, que un grupo de 50 personas tomó posesión del predio dedicado a la actividad forestal.

“LOF Temulemu en recuperación”, rezaba la pancarta que desplegaron en el lugar. Su dueño no tuvo más opción que huir. Carabineros, en tanto, llegó al lugar, pero fueron repelidos a balazos.

Tres vehículos, dos blindados y una patrulla terminaron con impactos balísticos.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de BBCL, las acciones de control del lugar fueron promovidas por el propio Llaitul. Fuentes apuntan que él mismo líder de la CAM participó activamente de la toma. Así constaría en intercepciones telefónicas y declaraciones de testigos que serán expuestas en la audiencia de este jueves.

90 millones

El cuarto hecho por el que será formalizado Llaitul guarda relación directa con el robo de madera. Según conoció este medio, el 12 de marzo de 2021, Llaitul llegó acompañado de un grupo indeterminado de personas hasta el predio Renaco Los Pasteles, ubicado en la comuna de Chol-Chol, propiedad de Bosques Cautín S.A.

De acuerdo a información que tuvo a la vista BioBioChile, los implicados tomaron control territorial del lugar y procedieron a robar madera avaluada en casi 90 millones de pesos. Una vez más, Carabineros llegó al sector, pero fueron emboscados en el sector. Un uniformado resultó herido. Una bala atravesó el parabrisas de la patrulla en la que iba antes de dar en su pecho. Su compañero terminó con un tobillo fracturado por un segundo disparo.

Según los consultados por este medio, aquí Llaitul nuevamente habría tenido una participación activa. De acuerdo a fuentes de esta unidad de investigación, para acreditar estos hechos también existen escuchas telefónicas y declaraciones de testigos que serán expuestas en la formalización.

“Nuestras acciones son correctas”

Fueron tres videos subidos a partir del 20 de julio de este 2022 en el canal de YouTube de “Chile Today News” los que sumaron antecedentes a la investigación contra el líder mapuche.

A lo largo de los registros, Llaitul se refiere al fallecido exintegrante de la CAM, Pablo Marchant, al gobierno del presidente Gabriel Boric y a las forestales.

En la entrevista, el líder justificó los constantes ataques perpetrados, argumentando en que la acción forestal continúa en la zona.

“La industria forestal no se ha detenido en el Wallmapu y persisten en esta acción de explotar y de depredar nuestros territorios una y otra vez, y lo que se ejecuta en el fondo, son actos de resistencia frente a la acción indiscriminada de los grupos económicos, principalmente forestales, que vienen asolando los territorios en el Wallmapu, por lo tanto, eso justifica, que nuestras acciones son correctas, a la hora de confrontar con el capitalismo y con el estado colonial”, sostuvo.

“Nuestra gente acá no está jugando, la lucha mapuche no es algo que no tenga contenido, tiene mucho fundamento, fundamento histórico, fundamento político, ideológico, cultural, espiritual, por lo tanto se nos mandató a decir que la resistencia se mantendrá, y la resistencia tal cual, es una resistencia armada”, continuó.

En esa línea, llamó a “canalizar la violencia hacia el sabotaje” de insumos y maquinarias. ¿El objetivo? “Ponerle un párele al extractivismo, para frenar tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo”, indicó.

Respecto al financiamiento de la CAM, Llaitul adjudicó el sustento en la “recuperación y control territorial”. “Ahí están los recursos”, reconoció.

La totalidad de dichos de Llaitul emitidos durante la entrevista llegaron a manos de fiscalía, luego de que la ministra del Interior, Izkia Siches, ingresara una ampliación de querella en contra de Llaitul.

Tal como se indicó, se espera que en la comunicación de cargos fijada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Temuco se conozcan mayores detalles del futuro judicial del líder de la CAM. Además, se espera conocer la postura de la defensa del hoy imputado.