Anuar Quesille, defensor de la Niñez: "En Chile existen redes de explotación sexual contra NNA"

El 6 de enero se cumplieron dos meses desde que el abogado de la Universidad Diego Portales (UDP), Anuar Quesille Vera, asumió como defensor de la Niñez, luego de meses donde el cargo estuvo vacante. El camino para designar al nuevo titular no fue fácil. Se cayeron dos nombres, Blanquita Honorato y Rosario Martínez, y Quesille hasta el último minuto estuvo contando los votos en el Senado.

Sorteada la valla del Congreso, Quesille tomó el mando de la Defensoría de la Niñez que dejó, el 31 de mayo de 2023, la abogada Patricia Muñoz. En conversación con Radio Bío Bío, el magíster en Derecho Internacional habla de cómo encontró la institución, de los desafíos de su gestión, del rol del Estado con niños, niñas y adolescentes (NNA), de lo que fue su nombramiento y de temas urgentes en la materia.

Uno de ellos, por ejemplo, son los delitos de carácter sexual del que son víctima NNA. “Cuando se habla de explotación sexual contra NNA, y lo he dicho en distintos escenarios, ya no hablo de un fenómeno. Lamentablemente no se habla de un fenómeno, se habla de una práctica instalada y lamentablemente arraigada que en materia de violencia sexual contra NNA”, admite el defensor.

Y agrega: “En el último tiempo hemos tenido intervenciones judiciales, particularmente en la región de Valparaíso, donde a propósito de causas particulares, se ha comprobado que los delitos de ESNNA obedecen a la intervención de redes. Adicionalmente, estamos actuando en causas vigentes donde también habrían indicios de la existencia de redes de ESNNA, pero por motivos vinculados al éxito de la investigación y la protección de los niños y niñas, no podemos revelar detalles”.

“Proceso de instalación que ha debido saber conversar”

– En pocas palabras, ¿cómo resumiría estos dos meses al mando de la Defensoría de la Niñez?

La primera expresión que se viene a la mente a la hora de poder evaluar, en términos bien concretos, estos meses de gestión tiene que ver con un proceso de instalación que ha debido saber conversar, como regularmente, con dar respuesta a las contingencias. En este tiempo he tenido la oportunidad de reunirme protocolarmente con distintas autoridades, tanto del Ejecutivo, como del poder Legislativo, también algunos miembros del Poder Judicial, con organismos de la sociedad civil, con organismos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

– A raíz de lo que fue su nombramiento, ¿siente que la defensoría es vista como una institución politizada, pese a ser una corporación autónoma?

Creo que por naturaleza la Defensoría de la Niñez efectivamente fue concebida inicialmente en la ley como un organismo autónomo con un mandato específico en Derechos Humanos. (…) Desde esa mirada, el rol que la ley le otorga a la Defensoría es un rol independiente, y esto quiere decir que debe tener independencia de los gobiernos de turno, pero también debe tener independencia política. En términos de polarización, diría que el único mandato de la Defensoría es mantener una visión parcial respecto del reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de los NNA, y desde ese punto de vista debe tener la capacidad, tal como lo declaré cuando estaba postulando a este cargo, de sentarse con todos los sectores de la política, por lo tanto esta idea de mirarla como una institución polarizada en términos político creo que debe verse a la luz de cuáles son las luchas que tiene la Defensoría.

– ¿Qué cree que falta para buscar consolidar la institución?

Lo primero que hay que decir es que somos una institución de Derechos Humanos, y generalmente en Chile las instituciones de los Derechos Humanos son aquellas que más necesidades tienen en términos de recursos para poder avanzar hacia la consolidación. Actualmente, la Defensoría de la Niñez está presente en siete regiones. No tenemos sede regional Metropolitana, y uno de los grandes desafíos que espero cumplir durante mi gestión es contar con una instalación progresiva en cada una de las regiones, porque además eso es consistente con lo que declara el sistema de garantías y protección integral, que es el componente territorial.

– ¿Cuál será el foco que pretendes darle a tu gestión?

Esa es una pregunta que se puede responder desde dos dimensiones. Uno, tiene que ver con cómo se posiciona la figura del Defensor de la Niñez, es decir, de quien está a cargo de liderar a la institución, y la otra tiene que ver con qué quiero dejar como legado para los NNA. Voy a partir con la segunda. A mí me gustaría que el día 6 de noviembre del año 2028, exista la posibilidad de que los NNA reconozcan a la Defensoría de la Niñez como un organismo particular, que exista una diferencia clara en el rol que cumple la Defensoría. Que haya una diferencia sustancial entre recurrir a la Defensoría de la Niñez, que recurrir a la institucionalidad ya existente. Hay que marcar una diferencia, y esa diferencia no se da solamente con un foco en lo judicial, verdad, en la intervención y la representación jurídica, sino que se da también en las acciones de promoción, difusión y generación de conocimientos que puede elaborar la Defensoría.

– El punto b) del artículo 4 de la ley que crea la institución señala que una de sus funciones y atribuciones es la de “deducir” acciones legales. Querellas, en simple. ¿Cómo se utilizará esta herramienta bajo su periodo?

La Defensoría de la Niñez históricamente ha cumplido un rol muy importante en la representación jurídica, judicial, de NNA frente a los tribunales de justicia. Esa es una función con la se sigue contando, que la Defensoría sigue ejerciendo, y que por lo demás durante el tiempo se ha ido consolidando al interior de la institución. (…) Y probablemente lo que yo quiero aportar en mi gestión tiene que ver con cómo avanzamos a un mecanismo de litigio estratégico. Es decir, no querellarnos o no presentar una acción constitucional por el solo hecho de hacerlo, sino que hay que determinar cuál es el efecto de nuestra intervención ante los Tribunales de Justicia, porque es distinto que la Defensoría de la Niñez se querelle en un caso a que se querelle un organismo de la sociedad civil, o se querelle una universidad o se querelle alguna otra institución.

“Identificar problemas de violencia de NNA bajo protección del Estado”

– ¿Cómo evalúa el rol del Estado de Chile en la protección de los derechos de NNA que están bajo su protección

Ahí tenemos distintas aristas por las cuales podríamos realizar dicho análisis. Lo primero que quiero decir, antes de hacer una evaluación, es que los NNA que están bajo protección del Estado están ahí no porque quieren, están ahí porque han sufrido una vulneración de derechos, o porque han sido infractores de ley. (…) Entonces, frente a eso ya existe una desventaja de esos NNA, que es que no están creciendo en una estructura ideal como lo dice la convención que es una familia. Frente a eso, el Estado asume la responsabilidad, en primer lugar, de reparar la vulneración que ha tenido lugar y que los lleva a los NNA a estar ahí, y en segundo lugar a generar todas las medidas posibles para que la intervención sea pertinente, que sea en el menor tiempo posible, y que además cuando los niños y niñas terminan con dicha medida no vuelvan al sistema.

– ¿Y cómo evalúas el rol del Estado en ese contexto?

Para terminar el análisis, nuestro diagnóstico también va en el sentido, por ejemplo, de identificar problemas de violencia de NNA bajo protección del Estado. Parte de eso es lo que mencionamos en nuestro Informe Anual, derechos de la niñez bajo protección del Estado. Ahí creo que el Estado se enfrenta a un gran desafío. (…) Nosotros somos partes querellantes en casos de NNA bajo protección del Estado que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, pero también nosotros tenemos un rol y nos ponemos a disposición de las autoridades del Estado para poder acompañarlas en estos procesos de instalación, para qué, para justamente verificar que todas las acciones que se están desplegando cumplan con los estándares. (…) El diagnóstico está claro y es transversal, lo que falta es básicamente reunir acuerdos, consensuar, y finalmente atender esto con sentido de urgencia, yo creo que es una situación apremiante.

– ¿La situación de los NNA actualmente?

Siempre. No actualmente. Siempre los NNA bajo protección del estado es una situación apremiante. No lo dice la Defensoría de la Niñez solamente, lo dice UNICEF, lo dice el Comité de los Derechos del Niño, lo dice el INDH, lo ha dicho el propio Estado, lo ha dicho la Corte Suprema y lo ha dicho el Ministerio Público.

– Según cifras de la fundación Amparo y Justicia las denuncias por delitos sexuales contra menores aumentaron un 42% el 2022. Asimismo, cuando se comunicó el hito se hizo mención a que más de la mitad de las causas son archivadas. ¿Cómo evalúa el rol del Ministerio Público en esta materia?

Todos estos temas me gusta analizarlos partiendo siempre desde la situación de los NNA para poder justificar cuál es el desafío que las instituciones enfrentan. Y ahí hay un tema muy importante y que tiene que ver con que las cifras de la Fundación Amparo son lapidarias. (…) Yo creo, y así también lo han señalado distintos parlamentarios que el hecho de los archivos provisionales tan altos, cerca del 50% de las causas terminan con archivo provisional o decisión de no perseverar, nos muestra que tenemos un desafío: que es cómo perfeccionamos técnicas para ver que esos casos efectivamente cumplan con el mérito, desde el punto de vista del NNA, no desde el mérito jurídico, para justamente llegar a ese tipo de soluciones.

SLEP Atacama

– La educación es un tema fundamental para la “protección” de NNA. En Chile el abandono escolar es alto. Sin ir más lejos, según cifras del Ministerio de Educación, el año 2022 la deserción escolar superó los 50 mil estudiantes. ¿Cómo evalúa el rol del Estado en esta materia?

Esta cifra que tú mencionas respecto de NNA que están fuera del sistema educacional, es una cifra que utilicé, justamente, cuando me postulé a este cargo. (…) Y eso nos tiene efectivamente con una tasa importante de NNA fuera del sistema escolar. Y ahí hay un tema que es vital, porque si nosotros hablábamos de esta situación antes del 15 de marzo del 2022, probablemente no teníamos, a parte de la Convención sobre los derechos del Niño, un sustento normativo para poder aseverar de que existía una inobservancia del derecho a la educación de los NNA en Chile, (…) pero desde el 15 de marzo del año 2022 entra en vigencia la Ley 21.430, de garantías y protección integral de los derechos de NNA, y la importancia de esto radica en que esta ley consagra normativamente el derecho a la educación.

– ¿Cuáles acciones han tomado, por ejemplo, respecto de la crisis en el SLEP de la región de Atacama?

Nosotros desde el primer momento en que se inició esta paralización estuvimos presentes en la región tratando de intermediar entre el SLEP y el Colegio de Profesores, tuvimos reuniones con algunas asociaciones de Padres y Apoderados, y también nos juntamos con parlamentarios de la zona que han estado bastante activo en este problema (…) También fuimos parte judicialmente, presentamos un recurso de protección por más de 50 NNA para efectos de que se adoptaran medidas que finalmente fue acogido en admisibilidad, pero el miedo de esto es que si bien la movilización se depuso, es que una vez que deje de ser noticia la situación recrudezca o hay una especie de inacción en cuanto a la adopción de medidas.

– Explotación sexual. A marzo de 2022, según publicó Ciper Chile, “al menos” 115 niños bajo la protección del Estado figuran como víctimas de Explotación Sexual Comercial. ¿Cómo se explica esta falla en la protección de NNA?

Cuando se habla de explotación sexual contra NNA, y lo he dicho en distintos escenarios, ya no hablo de un fenómeno. Lamentablemente no se habla de un fenómeno, se habla de una práctica instalada y lamentablemente arraigada que en materia de violencia sexual contra NNA. No lo dice la Defensoría de la Niñez solamente. Nuevamente, hay informes del Poder Legislativo, del Congreso Nacional, hay algunos diagnósticos que ha hecho el Poder Judicial, mucho trabajo de organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta, y a parte también del trabajo importante que hace el Ministerio Público de que en Chile existen redes de explotación sexual contra NNA, y eso es una cuestión preocupante. (…) Entonces, se dan dos problemas ahí: tenemos un problema que es cómo se generan mecanismos preventivos y cómo se responde.

– ¿En qué fundamenta dicha afirmación, de que en Chile existen redes de explotación sexual contra NNA?

En el último tiempo hemos tenido intervenciones judiciales, particularmente en la región de Valparaíso, donde a propósito de causas particulares, se ha comprobado que los delitos de ESNNA obedecen a la intervención de redes. Adicionalmente, estamos actuando en causas vigentes donde también habrían indicios de la existencia de redes de ESNNA, pero por motivos vinculados al éxito de la investigación y la protección de los niños y niñas, no podemos revelar detalles. Es importante señalar que nuestro equipo de Observación y Seguimiento ha debido realizar a lo menos 8 visitas a nivel nacional por sospecha o denuncia de focos de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, debiendo remitir diversas recomendaciones sobre el abordaje y acciones de los servicios involucrados, incluso convocando a mesas intersectoriales en determinadas residencias para su abordaje concreto e integral. El fenómeno ha sido identificado de forma prevalente en contextos residenciales, siendo de muy difícil erradicación por diversos factores.

– ¿Qué tan extendida está la situación en torno a las redes de explotación sexual de NNA en el país?

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público sobre denuncias ingresadas relativas a delitos por ESNNA, es posible identificar un aumento en la tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia de 2021 a 2022 de 49,66%. A partir de los datos proyectados en la tabla 2, la región con la tasa más alta acumulada en todo el periodo, que abarca de 2021 a mayo de 2023 es la región de Magallanes, seguida de Atacama, Los Lagos, Valparaíso y Biobío. En todo el periodo analizado, es posible identificar a 996 niños, niñas y adolescentes víctimas.

“Chile debe aspirar a una migración segura, ordenada, y regular”

– La reciente PAES demostró que la brecha entre colegios particulares y municipalizados ha aumentado. ¿Cuál es su análisis respecto a esta brecha?

Tengo que ver el diagnóstico más acabado para efectos de poder analizar, verdad, los resultados. Sin embargo, esta idea de la brecha entre la educación pública y privada es una brecha histórica, que solamente puede encontrar algún tipo de solución en la medida que exista un fortalecimiento de la educación pública. Una educación pública que tenga hartos niveles de aceptabilidad como lo establece el propio Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de acceso. Estamos, actualmente, a propósito del tema educacional, y los SLEP, lo que pasa en Atacama, es súper difícil aspirar a una educación pública de calidad cuando la discusión actualmente está en la trinchera de la infraestructura.

– Niños migrantes. Está el fenómeno de ingreso de niños solos. Sería un mecanismo: el Estado está obligado a acogerlos. Luego, llega la familia que por razones de reencuentro también está obligado a recibirlos y darles permanencia en Chile…

Quiero ser súper enfático a propósito de este tema, porque mucho se ha dicho de la Defensoría de la Niñez, y particularmente en lo que a mí persona se refiere, yo sería una persona que promueve la migración clandestina y a puertas abiertas, y ahí quiero ser enfático. Eso no es así, es absolutamente falso. Mi postura personal y también creo que es la de la Defensoría de la Niñez, es que Chile debe aspirar a una migración segura, ordenada, y regular. Eso es una cuestión que tiene que estar básicamente clara. Ahora bien, bajo los aspectos y los requisitos de migración segura, ordenada y regular, se debe entender que hay procesos que están vinculados a un límite, y los límites son el respeto y el resguardo de los derechos humanos de las personas, al cual todos y todas estamos obligados: las policías, el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (…) No estamos en contra de las expulsiones de personas migrantes, en ningún caso, hay expulsiones migrantes que por ley deben realizarse, que la propia Ley de Migraciones las regula, pero hay que tener en cuenta que esas expulsiones deben obedecer al principio de interés superior de los NNA, porque es una obligación que está en la ley, es un principio de la Ley de Migraciones, y es un principio de la Ley de Garantías.

– ¿Esta consciencia que aquí podrían estar usándose NNA por parte de bandas de trata de personas que los estarían usando como salvoconducto para que luego el Estado esté obligado a aceptar al grupo familiar?

De acuerdo a los estándares internacionales, y legislación nacional, en ningún caso los NNA puede ser juzgados ni discriminados por hechos ejecutados por sus padres. Si existen NNA utilizados por bandas criminales, lo que corresponde es la denuncia ante el tribunal de familia, pero aquello no debiese impedir la protección internacional. La Defensoría ha recomendado que la situación de ingreso de niños, niñas y adolescentes, acompañados o no, sea evaluado desde la protección y, no solo, desde el control migratorio, basado en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Ley N° 21.430.

– Cuando se cumpla tu periodo como Defensor y mires hacia atrás. ¿Qué te gustaría decir?

A mí me gustaría decir que, en primer lugar, así como en términos bien cliché, que se instaló y que los NNA viven en un país mejor, y que ese país mejor en parte se debe a que existe un organismo que vela por sus derechos, que los visibiliza. Uno de los grandes problemas que ha experimentado la niñez históricamente es la invisibilización, y que en definitiva cuentan con una institución conocida, que los acoge, a la que pueden recurrir directamente, con la cual se pueden comunicar directamente con el defensor y con su equipo para efectos de poder generar algún pliego de peticiones en cuanto a pretensiones y a protección de derechos.