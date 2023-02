Diputada Olivera: "El ambiente laboral en el Congreso es malo en general, la mayoría hace vista gorda"

Tras su renuncia a la bancada de RN, la diputada Érika Olivera decidió entrar a formar parte de Demócratas, el partido en formación que es conducido por la senadora Ximena Rincón, exmilitante demócratacristiana.

Pese a que se sentía afín con RN en muchos aspectos, admite que habían varios otros que la alejaron definitivamente de la bancada de la tienda política.

“(Demócratas) es un partido convocante, una alternativa de centro que propende al diálogo y en eso todos tenemos una tarea que cumplir”, señala en conversación con BioBioChile.

Olivera, quien pasó a ser parte de la bancada del Centro Democrático Unido (CDU), además hace un llamado de atención por el ambiente laboral en el Congreso, el cual califica como “malo”.

“Las faltas de respeto se han naturalizado y muchas veces tras sufrir alguna agresión, la mayoría hace vista gorda y algunos colegas aconsejan no darle importancia y seguir adelante”, puntualiza.

En ese sentido, la diputada destaca los avances que ha tenido la Ley Karin, proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral.

“El proyecto fue recientemente aprobado en la comisión del Trabajo, tal como se había comprometido su presidente, Alberto Undurraga. Y con esto quedamos listos para la discusión en la Cámara que sería en marzo”, remarca.

Bancada del Centro Democrático Unido

-¿Cómo se gestó la conformación de la bancada del Centro Democrático Unido (CDU)?

En septiembre del 2022 decidí alejarme de la bancada de RN porque si bien hay muchas cosas que comparto con ellos, también hay otras que me alejaron irremediablemente, especialmente de los sectores más conservadores, como son los temas valóricos.

La verdad es que a mí me dieron un cupo como independiente en RN en uno de los distritos más difíciles de conquistar y desde el primer momento yo actué de acuerdo con mis convicciones y nunca las oculté. Pero, comenzaron a darse discusiones que me llevaron a tomar la decisión de salir para enfocarme en mis prioridades que tienen que ver con mis vecinos y vecinas, pues yo vivo en el distrito 9 hace más de 20 años.

En ese momento decidí mantenerme un tiempo como independiente y en enero de este año por temas que tienen que ver con la coordinación y la funcionalidad; junto a Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio; nos unimos para formar la bancada Centro Democrático Unido. La idea era poder herramientas administrativas para poder trabajar al interior de la Cámara.

-En la bancada hay parlamentarios de diferentes espectros políticos. Usted misma ha mencionado que existen “posturas distintas”. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos que los unen para trabajar juntos?

Por cierto, existen posturas distintas al interior de CDU, pero desde las primeras conversaciones descubrimos que nos une la intención de buscar los acuerdos, alejarse de las polémicas y de la polarización que no construye y no aporta nada. Mientras los políticos nos peleamos en el Congreso y medimos fuerza, nuestra gente sigue esperando ser prioridad y que sus demandas sean oídas.

Llegada a Demócratas

-¿Cuál cree que será su rol en Demócratas, considerando que usted no viene de la DC, como muchos, sino que de la bancada de RN?

Este es un partido convocante, una alternativa de centro que propende al diálogo y en eso todos tenemos una tarea que cumplir. La historia nos dice que si no hay diálogo no hay posibilidades de avanzar y en esto perdemos todos, pierde mi gente, pierde el país.

Esto, principalmente, es lo que me ha motivado para ingresar a Demócratas. Porque como lo he dicho varias veces yo creo en el diálogo y no creo que los extremos sean la clave porque este un país que pertenece a todos los chilenos y chilenas.

-Demócratas viene a ocupar un lugar en el centro. ¿Han tenido conversaciones con Amarillos por Chile para trabajar de forma coordinada en el futuro?

Nosotros nos incorporamos esta semana a Demócratas y estamos recién en las conversaciones iniciales.

Salida de la bancada de RN

-En octubre pasado Mario Desbordes dijo que a RN le faltó una actitud más firme para defenderla a usted de los ataques constantes que sufría del diputado Gonzalo de la Carrera. ¿Se sintió poco respaldada mientras formaba parte de la bancada de RN?

Sinceramente el ambiente laboral en el Congreso es malo en general, las faltas de respeto se han naturalizado y muchas veces tras sufrir alguna agresión, la mayoría hace vista gorda y algunos colegas aconsejan no darle importancia y seguir adelante. Esa es una pésima señal para nuestra población justo cuando estamos tramitando una ley de acoso laboral, conocida como Ley Karin, y acabamos de ratificar el Convenio 190 de la OIT.

Por otro lado, las sanciones no son reales y, por lo tanto, se acostumbra a decir barbaridades sin consecuencias. La verdad en este escenario yo me he sentido agredida y no ha existido un respaldo institucional. No sólo yo lo he vivido, muchas parlamentarias y también parlamentarios.

-¿En qué aspectos usted no coincidía con RN?

Con el sector más conservador de RN no coincidía en temas valóricos fundamentalmente y como señalé yo nunca oculté mi pensamiento en esta área y voté desde el primer momento en consecuencia. Recibí muchas críticas, pero al parecer no estoy alejada de las personas de mi distrito donde salí reelegida y donde hago mucho trabajo territorial, lo que me mantiene alejada de las polémicas porque francamente no tengo tiempo para ellas y para mí no es razonable dar espectáculos por redes sociales.

Avances de la Ley Karin

-¿Para cuándo cree que pueda estar aprobado el proyecto de ley conocido como Ley Karin?

Hemos trabajado durísimo con las organizaciones sociales, con profesionales del área de la salud, con parlamentarias y parlamentarios que han apoyado el proyecto, con el Gobierno que también nos entregó su apoyo, la ministra del Trabajo y con Claudia Salgado, hermana de Karin, la tens de Chillán que se suicidó en el 2019 y que dejó una carta donde explicaba que había sido víctima de acoso laboral.

El proyecto fue recientemente aprobado en la comisión del Trabajo, tal como se había comprometido su presidente, Alberto Undurraga. Y con esto quedamos listos para la discusión en la Cámara que sería en marzo. Creo que existe la mejor disposición de todos los sectores porque no es un secreto que en Chile se ha naturalizado en forma alarmante el mal trato en los ambientes laborales y eso es algo que se debe corregir. Nosotros ratificamos el Convenio 190 de la OIT y este proyecto precisamente está en absoluta sintonía con él.

-En el proyecto se habla de un “delegado de prevención” que actuará como canal de denuncia. ¿De qué manera funcionará, en concreto, este delegado?

La iniciativa tiene una serie de modificaciones al Código del Trabajo, en orden a mejorar los mecanismos de investigación, prevención y sanción del acoso laboral.

Uno de esos cambios contempla la designación de un delegado de prevención con fuero, quien recibiría las denuncias. La idea es que la víctima efectivamente pueda revelar lo que le está pasando a una persona independiente, en confianza y que se sienta con un apoyo dentro de la organización. Ocurre mucho que cuando una persona denuncia es aislada por temor o las agresiones se intensifican y por ello muchas veces han llegado a tomar decisión de terminar con su vida. Eso no puede seguir ocurriendo.

-¿Cómo sintió la recepción del proyecto en la Cámara?

El proyecto fue aprobado por 136 votos a favor y sólo una abstención en la Cámara de Diputadas y Diputados y en la comisión de Trabajo fue aprobado por unanimidad. Así que yo siento que es una muy buena recepción porque en definitiva ¿quién podría estar en contra de entregar a nuestros trabajadores y trabajadoras un ambiente laboral sano y libre de violencia?