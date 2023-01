Peralta (CS): "Con esto se cumplió el compromiso presidencial y no vamos a promover más indultos"

Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social (CS), salió en defensa de su correligionario, el Presidente Gabriel Boric, quien ha debido enfrentar agitados días tras el anuncio de los indultos el 31 de diciembre. Junto con afirmar que no ve razones para revocarlos, explica que todos los gobiernos "tienen días buenos y malos". "Nosotros entendemos que con esto se cumplió el compromiso presidencial y no vamos a promover más indultos", asegura.

Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social (CS), se muestra reacia a la idea de revocar los indultos dictados recientemente por el Presidente Gabriel Boric. A su juicio, podría configurar un antecedente complejo, puesto que significaría “que actos firmes del Estado se echen atrás por razones distintas a las jurídicas”.

En conversación con BioBioChile, la abogada remarca que los indultos no significan impunidad, “sino que son una decisión política que tiene relación estrictamente con delitos que se cometieron en el marco del Estallido Social”.

“Sabemos que es un tema polémico pero el gobierno no tomó sus decisiones pensando en lo que digan las encuestas sino que en función de cumplir sus compromisos”, puntualiza.

¿Revocar los indultos? “No lo veo viable”

-¿Cree que se debieran revocar los indultos?

Yo me quedo con las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien indicó que de los antecedentes que se tienen, en lo jurídico, los indultos están bien realizados y que en ese sentido están firmes. No vemos razón jurídica para echarlos atrás. Podría configurar un antecedente complejo que actos firmes del Estado se echen atrás por razones distintas a las jurídicas, así que no lo veo viable por los antecedentes que tenemos hasta ahora.

-¿No siente que los indultos, y la polémica que se ha generado, invalidan los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien anteriormente indicó “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”?

Los indultos son una decisión política que fue anunciada durante la campaña del Presidente Boric y confiada por el país para elegirlo como Presidente de la República.

Los indultos no significan impunidad, en eso quiero ser muy clara. Ni tampoco son parte de una agenda de seguridad pública, sino que son una decisión política que tiene relación estrictamente con delitos que se cometieron en el marco del Estallido Social, en el marco de la protesta política y social, y que no desconocen ni la cosa juzgada ni la culpabilidad de las personas que tuvieron participación en los delitos. Dan cuenta del contexto en el cual se realizaron, de la excepcional situación en la que estábamos y tal como lo han hecho otros presidentes de la historia de Chile, optan por una decisión de indultar en la búsqueda de generar un cierre a este conflicto social y político.

-Entonces…

En ese sentido, no veo contradicción entre la firme decisión que tiene el gobierno de combatir no solamente el crimen común sino que el crimen organizado, específicamente de mejorar la inteligencia policial, de tener una batería importante de reformas para la mejora del combate contra la delincuencia y también de ponerle prioridad presupuestaria. Creo que son dos cuestiones no contradictorias.

-¿Cuál es la posición de Convergencia Social respecto a los indultos? ¿Debieran continuar los indultos con otros casos?

Nosotros entendemos que con esto se cumplió el compromiso presidencial y no vamos a promover más indultos.

-¿Hubo falta de timming para anunciar los indultos? ¿No era mejor, desde un punto de vista estratégico, esperar a que primero se cerrara el acuerdo de seguridad?

Yo no voy a cuestionar la decisión presidencial, me imagino que ponderó distintos elementos políticos y se tomó. Nunca hay, en todo caso, un buen momento para hacer indultos, por así decirlo. Sabemos que es un tema polémico pero el gobierno no tomó sus decisiones pensando en lo que digan las encuestas sino que en función de cumplir sus compromisos y con las decisiones y las ponderaciones a las que llega.

Ánimo en el gobierno

-Usted tiene muy buena llegada con el Presidente. ¿Ha podido conversar con el presidente sobre el tema?

Nuestras conversaciones son con el gobierno.

-¿Y cuál es el ánimo que ha visto en el gobierno?

El gobierno, a diferencia de lo que han hecho otros gobiernos, reconoció una equivocación y en consecuencia hizo efectiva las responsabilidades políticas, que es una posición que yo valoro.

En ese sentido, yo veo en el gobierno la toma de confianza de la relevancia de este asunto. Veo una actitud responsable y ponderada al respecto y también la voluntad de que podamos dar por superado este tema y continuar dialogando en torno a las urgencias que tiene Chile.

-Hay voces que han apuntado al Presidente por esta especie de “cultura del autogol”. Hay columnas en las que ha sido tildado como “El rey de los autogoles”, considerando los llamados errores no forzados. ¿Qué responde usted?

Yo me quedo con el cumplimiento del programa que está mostrando el gobierno, el cumplimiento de sus compromisos, el avance en muchas materias que han sido muy importantes como por ejemplo en materia de economía, en la normalización de la vida social del país, en avances en derechos de un montón de cosas, los anuncios que se han hecho en materia de descentralización, entre otras cosas.

Me quedo con eso y creo que la oposición siempre va a encontrar un relato para obstruir la conversación sobre las prioridades de Chile. Si ellos quieren tener ese relato sobre el Presidente, bueno, creo que tienen que hacerse cargo de los importantes avances que se han hecho en muchas materias, en materia legislativa, en materia de compromiso presidencial, entre otras cosas.

Todos los gobiernos tienen sus días buenos y días malos, también hay algunas oposiciones más tenaces que otras pero el llamado que yo haría a esta oposición es que deje de buscar ganadas cortas y se ponga a pensar en las necesidades del país, que es algo para lo cual necesitamos a todos para así legislar en común, para llevar a cabo compromisos de Estado, para tener una visión más general del bienestar de la sociedad.

“El 2023 será el año de las grandes reformas”

-¿Cuáles son sus expectativas para este 2023 en relación al gobierno?

Este 2023 será el año de las grandes reformas. La reforma tributaria y la reforma de pensiones van a ser un desafío muy grande en el que tenemos que debatir y poner en común todos los puntos de vista para que estas reformas resulten.

La reforma tributaria es indispensable para poder generar más justicia en la recaudación y por tanto tener dónde acudir para las importantes inversiones que tiene que hacer el Estado de Chile y también para las necesidades urgentes del país. Por otro lado, la reforma de pensiones ha sido un obstáculo que más de un gobierno ha desechado y nosotros estamos confiados en que la transversalidad que existe en considerar que esta reforma es urgente y necesaria.