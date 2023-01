El asesor del Segundo Piso que se enroló para visitar a Jorge Mateluna a Colina I

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a la lista de personas enroladas en los registros de Gendarmería asociados al ex interno Jorge Materluna, uno de los 13 indultados por el Presidente Gabriel Boric. Reconocidos actores, como Daniel Alcaíno, Mario Horton, Francisca Lewin, son parte de la lista, pero también otras figuras del ámbito político. No obstante, un nombre que no pasa desapercibido es el de Felipe Valenzuela Sepúlveda, periodista, amigo de Gabriel Boric y ex jefe de la División de Prensa de Presidencia. Según Transparencia Activa está en el llamado “segundo piso” del gobierno. “No soy amigo de Jorge Mateluna”, dijo tras ser consultado por este medio, pero no explicó la razón que lo llevó a enrolarse y a tener el rótulo de “amigo” en los documentos oficiales.