La enredada detención de joven TEA en el Mall Marina de Viña del Mar que escaló hasta la ONU

Un joven de 21 años con trastorno del espectro autista fue detenido tras un episodio en los accesos al Mall Marina de Viña del Mar. La situación escaló y acabó con él y su padre formalizados a raíz del incidente, en cuyo proceso -acusan- no se tuvo en cuenta su condición; ni de parte de los guardias del centro comercial, ni Fiscalía, ni el tribunal que revisó el caso. El caso llegó a manos de la abogada de Derechos Humanos, Karinna Fernández, quien presentó una queja formal al MInisterio Público por el actuar institucional en el caso. Sin embargo, sus reclamos fueron desestimados, por lo que optó por ingresar un llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A más de cuatro meses del hecho, los protagonistas cuentan su historia a BioBioChile.

Con un llamamiento urgente ante el Grupo de Detenciones Ilegales y Arbitrarias de Naciones Unidas, terminó el caso de un joven con trastorno del espectro autista (TEA) que fue detenido tras un incidente en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar.

Se trató de un hecho registrado el 10 de abril, cuando un joven al que llamaremos Joaquín -a pedido de su familia, para resguardar su verdadera identidad- vivió un complejo episodio en el centro comercial.

Según el relato de su padre, ese día el joven pasó de la universidad al supermercado para aprovisionarse pensando en el resto de la semana.

El error que le costó una detención

Hacía unos meses que Joaquín, de 21 años, vivía solo en un departamento, como parte de su proceso para lograr avanzar en su independencia.

Sin embargo, al pasar por dentro del Mall, a eso de las 14:00 horas, siguió a otras personas que salían por una de las puertas, sin percatarse que estaba habilitado exclusivamente como un acceso.

Por la pandemia, el centro comercial tenía accesos y salidas en puntos distintos, para hacer el control respectivo.

Su padre, que para esta publicación llamaremos Iván, relata que al salir, Joaquín fue duramente increpado con groserías por uno de los guardias.

Enojado por los improperios, Joaquín le contó a su padre que le recriminó al guardia su lenguaje, lo que no hizo más que alterarlo aún más.

Y como vio que sus palabras no surtieron efecto, el joven reconoce que en su impotencia lanzó un escupo al trabajador, quien, enfurecido, lo agarró del cuello para lanzarlo al suelo.

Ya totalmente descompensado, Joaquín asegura que al final se dio por vencido, sobre todo porque rápidamente llegaron otros guardias para inmovilizarlo.

Luego, sin oponer resistencia, relata que los siguió por escaleras y pasillos hasta llegar a un lugar donde había algo como celdas enrejadas, en donde fue retenido a la espera de Carabineros.

Al verse solo, Joaquín atinó a llamar a sus papás para contarles lo que había sucedido y pedir que lo fueran a sacar.

El rescate que terminó en la gresca con los guardias

Iván, médico de profesión, cuenta que rápidamente tomó su vehículo para ir en rescate de su hijo, quien no sabía bien en qué lugar estaba, atinando solo a contarle que era una especie de cárcel.

Su padre detalló a BioBioChile, que Joaquín fue llevado a una especie de calabozo, sin sillas o algún lugar donde sentarse, donde había rastros de sangre y excremento.

En su desesperación, tras llegar al centro comercial, abordó a un guardia para preguntar por su hijo, temeroso ante la posibilidad que Joaquín siguiera descompensado y terminara autoagrediéndose.

Ante la negativa de los guardias de dar alguna información, Iván llamó a Carabineros para dar cuenta de lo sucedido. Luego, volvió a marcarle a su hijo, quien intentó recordar por dónde lo habían llevado al “calabozo” del Mall.

Finalmente, cuenta que llegó a un cuarto piso donde golpeó una puerta. “Papá, te escuché golpear”, le dijo Joaquín, aún al teléfono.

Pese a su insistencia, nadie le abrió la puerta. Tomó impulso, y de una patada logró abrirla, sorprendiendo a dos guardias en su interior, quienes reaccionaron asustados ante su intempestiva llegada.

Iván agrega que en un rápido vistazo vio las dos “celdas”, en donde estaba su hijo aún con sus bolsas del supermercado. Señala que sin pensarlo dos veces, forzó la puerta para dejar salir a Joaquín.

Al ver lo sucedido, asegura que uno de los guardias empujó violentamente al joven hacia dentro de la celda.

“Perdí un poco el control ahí”, reconoce, ante la impotencia que sentía por lo que estaba pasando su hijo. Ahí comenzó el forcejeo con los guardias, que terminó cuando cinco de ellos lo redujeron contra el piso, sentados sobre él.

Carabineros informó al fiscal que era un joven TEA

Ya más resignado a su suerte, pidió voluntariamente entrar a la “jaula” con su hijo para esperar a Carabineros, quienes llegaron a eso de las 20:00 horas, más de seis horas desde el primer incidente.

De acuerdo a su testimonio, alcanzó a escuchar parte de la conversación entre el funcionario que tomó el procedimiento y el fiscal de turno.

En ese diálogo, Joaquín dice que el carabinero le dijo al fiscal que el joven era TEA. Sin embargo, tras esbozar una risa nerviosa por algún comentario que hizo el persecutor, el policía recibió la orden de llevarlos a ambos detenidos para ser formalizados.

Una vez en la comisaría, su esposa logró encontrarlos para darle los medicamentos a Joaquín, principalmente anticonvulsivos y estabilizadores del ánimo.

Tras pasar la noche en el calabozo de la comisaría, finalmente a eso de las 08:00 horas pasaron al control de la detención y posterior formalización, por daños simples y lesiones leves, en el caso de Iván; mientras que Joaquín se le imputó el delito de lesiones leves, según consta en la carpeta de la causa.

Y pese a que el defensor público pidió declarar ilegal su detención, tomando en cuenta el relato del padre, el juez de garantía rechazó la petición, por lo que ambos están siendo investigados por el Ministerio Público, junto a uno de los guardias, que fue denunciado por agredir a Joaquín.

Todos quedaron en libertad con medidas cautelares como la prohibición de acercarse a las víctimas.

Lo sucedido tuvo duros efectos para ambos. En el caso de Iván, debió estar casi una semana sin trabajar, pero en el caso de Joaquín, tuvo mayores consecuencias, con descompensaciones, crisis de angustia y alteraciones del sueño.

Retrocedió en su tratamiento y en su autonomía para andar solo en la calle. “No voy a poder salir”, repetía aún con miedo por lo que vivió, y que lo expresaba tratando de transitar lo más lejos posible del Mall Marina.

Mall Marina demandó al padre de joven TEA por derribar una puerta

Desde el centro comercial, en paralelo, presentaron una querella en contra de Joaquín por los daños que ocasionó cuando derribó la puerta.

Según consta en el libelo al que accedió este medio, los daños ocasionados fueron avaluados en $193.750 pesos.

Desde BioBioChile contactamos a Mall Marina de Viña del Mar; sin embargo, declinaron referirse al caso.

“Nosotros queremos cerrar este capítulo”, dice Iván. “Y si tengo que responder, no tengo problemas”, agrega.

Asimismo, reconoce que ahora en perspectiva cree que quizá debió actuar distinto.

“Joaquín reconoce también que se equivocó, que fue un error haber salido por esa puerta y que no debió escupir al guardia. Él sabe que no puede quedar impune, tiene que tener respeto por las autoridades, eso se lo expliqué y lo entendió”, dice.

“Yo también debí haber esperado a Carabineros, tener una actitud más adecuada. Pero otra cosa es con guitarra, no es solo que es mi hijo, sino también por su condición de TEA, ese era el tema”, sostiene.

Aunque, apunta también a la actitud de los guardias. “Si ellos hubieran actuado distinto… no hubo empatía y ni siquiera tenían algún tipo de identificación. A mi hijo lo golpearon en la tráquea”.

“Hay una responsabilidad de la empresa en capacitar a sus trabajadores, pero no hay protocolos para abordar este tipo de casos”, lamenta.

Si bien pidieron los videos de seguridad, Iván sostuvo que el centro comercial se negó a facilitar las imágenes del primer incidente que detonó todo.

El llamamiento urgente ante la ONU por la detención de joven TEA

El caso llegó a manos de la abogada de Derechos Humanos, Karinna Fernández, quien presentó una queja formal en contra del fiscal de turno, Pablo Bravo, que ordenó la detención de Joaquín, pese a su condición.

No obstante, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, desestimó el reclamo asegurando que sus fiscales no sabían de la condición de Joaquín, pese a que esto constaba en el parte policial.

Por lo anterior, la jurista acudió al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien también rechazó iniciar un sumario administrativo.

Ante las negativas de las autoridades del Ministerio Público, finalmente, Fernández ingresó un llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo anterior, a su juicio, en relación con el principio de objetividad y por tratarse de una persona vulnerable, no debería haber ordenado la detención, tomando en cuenta además que Carabineros le informó la condición TEA del joven cuando aún estaba retenido en el Mall.

Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, se defienden, asegurando que Joaquín fue detenido por agredir a un guardia de seguridad, tras lo cual fue trasladado a la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar.

“Estando en ese lugar se presentó su madre, acompañando un certificado médico que indicaba que su hijo mantiene conductas de un trastorno del espectro autista, lo que en forma textual se incluyó en el parte policial”, agregan.

En ese sentido, aluden a que durante la audiencia de control de la detención, el abogado defensor informó al juez de Garantía que la condición TEA del joven, “la que no había sido advertida hasta ese momento por los demás intervinientes, atendido a que la conducta desplegada por el imputado se mantuvo dentro de los cánones de desarrollo propio de este tipo de audiencias”.

“Revisados los antecedentes de la detención, la misma fue declarada legal por el citado juez”, añaden desde la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Tratándose de una persona imputable, no había razones jurídicas para dejar sin efecto la detención ya practicada, sin perjuicio de la obligación que pesaba sobre Carabineros de Chile de tomar todas las medidas de resguardo necesarias para evitar cualquier tipo de autolesión o atentado contra su integridad física, medidas que entendemos fueron adoptadas pues no hubo alegaciones a este respecto en la audiencia”, dicen.

“En último término, como Ministerio Público, procuramos que nuestras actuaciones siempre se enmarquen en el respeto a la dignidad de todas las personas, sin hacer distinciones en la calidad en que intervienen en el proceso penal”, concluye la declaración enviada a este medio.

Las críticas al Ministerio Público

Para la abogada Fernández, el punto no es si es imputable o no, sino que se alega que Joaquín pertenece a un grupo vulnerable que requiere cierta protección.

Según su punto de vista, el Ministerio Público se equivoca al pensar que todas las personas son iguales, tomando en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Chile firmó y ratificó este tratado, por lo cual Fernández apunta que esto obliga al organismo persecutor a establecer protocolos internos para evitar que el tema quede a criterio de cada fiscal.

De hecho, señala que en este caso, en su calidad de agente estatal obligado a proteger los derechos humanos, debió ser el propio fiscal quien debió informar al juez de Garantía que se trataba de un joven TEA.

Pero de acuerdo al registro de la audiencia, fue el defensor público quien entregó el antecedente y por lo mismo pidió declarar ilegal la detención, situación a la que se opuso el segundo fiscal que intervino en el caso, Gonzalo Inostroza.

“En Chile no existen protocolos para la detención de personas TEA”

“En Chile no existen protocolos para la detención de personas que presentan algún trastorno del espectro autista, a pesar de que ellos están protegidos por la Convención de Personas con Discapacidad y que eso genera, por tanto, una discriminación”, lamenta Fernández.

“La ausencia de protocolo tanto dentro de los recintos comerciales, como el Mall, que además tienen recintos de detención con celdas donde no existe ningún tipo de control de esos lugares, y la falta de protocolo de cómo el Ministerio Público toma las decisiones respecto a si estas personas quedan o no detenidas, y que queda a criterio del fiscal, esta ausencia de protocolo termina generando fuertes niveles de discriminación contrarios a la Convención que regula la materia”, advierte.

“Ellos requieren ser protegidos por tener una particular vulnerabilidad y que se llama afectaciones diferenciadas”, explica.

“El propio fiscal, a sabiendas de que se trata de una persona TEA, como le informó Carabineros, ordena que pase a detención, situación que puso en riesgo la vida e integridad de esta persona, mostrando el total desconocimiento por parte de una autoridad pública de las medidas de protección diferenciadas respecto de personas TEA”, asegura.

“Que en la audiencia misma, constando este antecedente en la carpeta fiscal, el otro fiscal oficiosamente no informa este hecho, contrario a lo que exige el principio de objetividad. Y cuando el defensor penal público lo menciona, él se opone a la ilegalidad de la detención en base a que se trataba de una persona TEA. Y el juez además participa de esta acción, concretando esta idea de discriminación y no evidenciar esta vulnerabilidad y distinción que hay que realizar con ciertos grupos vulnerables”, cuestiona la jurista.

“Pero además, cuando yo reclamo de toda esta trayectoria de vulnerabilidad y falta de objetividad de los fiscales, la fiscal regional se niega a instruir sumario diciendo que este hecho no constaba en la carpeta, pese a que sí consta expresamente”, asevera.

“Este hecho lo denuncio al fiscal nacional diciendo que no es posible que una fiscal regional informe de manera contraria a lo que consta en la carpeta, y el fiscal Nacional dice que esto no constituye falta, ni va a iniciar una investigación”, puntualiza.

“Entonces, es una cadena de vulnerabilidades, del fiscal de turno, el fiscal de la audiencia, la fiscal regional y el fiscal nacional, muestra lo vulnerable que son las familias que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad, como personas TEA, y las deja en la indefensión”.

Por lo mismo, Fernández pide “visibilizar estos casos, reconocerlos, en lugar de negarlos y encubrir o negarse a iniciar investigaciones de orden administrativo”.

¿Cómo es el mundo de la persona TEA?

Según explica a BioBioChile la psicóloga de Psyalive Myriam Guzmán, “las personas con Trastorno del Espectro Autista son individuos cuyo cerebro funciona distinto”.

“La forma de relacionarse se ve afectada en su interacción social, en la expresión, el afecto, el contacto físico. Ellos evitan precisamente el contacto, la expresividad en su lenguaje también se ve afectada”, agrega.

Asimismo, la especialista detalla que ellos no manejan el lenguaje simbólico, tampoco tienen muchos elementos para manejar lenguaje verbal o no verbal, por lo que no entienden la ironía o el sarcasmo, incluso les dificulta entender las frases de doble sentido.

“Ellos no manejan códigos para entender y descifrar estos aspectos de la comunicación. Son mucho más sensibles a los cambios, a las texturas de la ropa o los ruidos, les afectan muchísimo”, añade.

Por lo mismo, a ellos les favorece un mundo estructurado, predecible, un mundo más silencioso, porque su cerebro funciona distinto.

“No manejan empatía, les cuesta manejar filtros, para ellos el mundo es un acertijo que tienen que descifrar todos los días. Y les cuesta mucho visitar un lugar nuevo, les genera mucha ansiedad, por el temor a la incertidumbre, ellos entran en un estado de alarma, por lo que se recomienda mucha tolerancia”, pide.

“No hay protocolos porque hay desconocimiento de la temática, las personas TEA pueden perfectamente pasar desapercibidos, pueden estar inmersos en la sociedad o el mundo académico y pasar desapercibidos”, aclara.

“Es muy fácil que ellos retrocedan en su tratamiento, el desaprender conductas. Y el retomar el punto en el que estaban, tarda tiempo. Y a veces los padres pierden las esperanzas”, lamenta.

“Es muy difícil para ellos entender el mundo”

Según informes oficiales, al menos un 1% de la población mundial podría tener este tipo de condición, por eso es tan importante sensibilizar a la población, a la sociedad, respecto a estos temas, indica.

“Logran desarrollar sus habilidades y logran insertarse en el mundo escolar, académico, tienen los mismos logros que las personas neurotípicas”, resalta Guzmán.

El 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, para sensibilizar y educar al resto de que ellos están ahí y que se entienda que hay que dejar de estigmatizarlos, puntualiza.

“Las personas con TEA debo reconocerles su dignidad y no discriminarlas, no burlarse o hacerles bullying, entender lo diferente y eso es desde la escolaridad, desde los primeros años”, resalta.

Si bien hay casos en que logran ser independientes, cuando entran en crisis, entran en un estado crítico y tienden a bloquearse. “Le molesta los flashes de las fotos, los ruidos altos, en el colegio antes se le confundía con un mal comportamiento porque se ponían agresivos, pero nadie sabía que tenían alguna condición”.

“La sociedad los trata de normalizar, pero como ellos tienen su cerebro con otras características, es muy difícil para ellos entender el mundo”, agrega Guzmán.

“Algunos con TEA o Asperger desarrollan genialidades, su cerebro desarrolla áreas concretas, especialmente la memoria y la atención a detalles. Por eso es importante que desde una temprana edad se pueda establecer algún tipo de diagnóstico, de eso depende su desarrollo”, explica.

Respecto a si es posible que presenten reacciones violentas, Guzmán reconoce que algunas personas con TEA pueden presentar un comportamiento donde se salen de control.

“Para ello está la medicación para controlar su irritabilidad y negatividad. Algunos necesitan estar medicados, pero eso depende del grado de Asperger que presente, por ejemplo”, sostiene.

“Los tratamientos son mucho más efectivos si se comienza a temprana edad, por lo que hago un llamado a los papás a que estén involucrados en el desarrollo de sus hijos, y ante cualquier duda, consulten y se acerquen a especialistas”, recomendó.