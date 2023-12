"Ocultar que no habían fondos": la demanda laboral contra los Sauer que revela el devenir de la firma

En el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se tramita una -hasta ahora- desconocida demanda laboral contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer Alderstein, la empresa de factoring Factop S.A. y STF Corredores de Bolsa SpA. La acción legal la presentó Patricia Stipanov Ampuero, una ex trabajadora de la empresa con más de 15 años en el mundo financiero, con pasos por grandes bancos, a inicios del mes de octubre de 2023.

Lo anterior, previo a la revelación de Ciper Chile del audio de la reunión entre Daniel Sauer Alderstein y sus abogados, Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, en el que se hablaba de presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para arreglar los problemas financieros de Sauer.

Investigaciones, varias. Ministerio Público, SII, CMF y Colegio de Abogados. El pasado miércoles, el SII anunció una querella criminal por los delitos de falsificación de documentación tributaria. Dos días después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por los delitos de soborno y cohecho. No obstante, la demanda laboral da cuenta de cómo operaba la empresa de factoring en el último tiempo. En su caída. Particularmente con un cliente: la cadena de gimnasios Energy.

Segunda vez

No era la primera vez que Patricia Stipanov Ampuero trabajaba con los hermanos Sauer. Ya lo había hecho antes, en 2019. La segunda vez, eso sí, no sería como lo imaginaba. Así lo relata en su carta de autodespido, incorporada en la acción legal, de fecha 13 de agosto de 2023: “Llegué a trabajar a Factop factoring en marzo de 2019 para traer negocios de mi carrera de clientes del Grupo Tattersall, relación laboral que terminó en junio del 2020 en razón de la pandemia, ya que bajó el flujo de operaciones”.

Tras dejar Factop, Stipanov comenzó a prestar servicios para la empresa de factoring Nuevo Capital como bróker “de manera externa”. En simple, un bróker es quien representa inversionistas, y en Nuevo Capital Patricia estuvo hasta febrero de 2023. Durante ese periodo, la ejecutiva de captaciones conoció al gerente de Finanzas de los gimnasios Energy, empresa que en ese entonces estaba con los recintos “cerrados y con una caja muy apretada”.

Así, detalla el documento, comenzó a “operar en Nuevo Capital con operaciones de factoring para anticipar el pago a sus proveedores, y así anticipar sus facturas”. En enero de 2023, bajo su gestión, analizó la “posibilidad de evaluar un nuevo negocio y financiarlos para la implementación de un nuevo gimnasio, anticipando el pago a la empresa constructora para pagar los estados de pago, sin embargo, aquello no prosperó en Nuevo Capital”.

El 27 de febrero de 2023, Daniel Sauer, gerente comercial y socio de Factop S.A., le escribió a Stipanov para agendar una reunión con el gerente de la corredora de bolsa. ¿El motivo? Un ofrecimiento para retornar a STF Capital, cuestión que se materializó el día 13 de marzo de 2023. Su lugar de trabajo serían las oficinas ubicadas en calle Alonso de Córdova 5320, piso 6, comuna de Las Condes, donde funcionaba la corredora y la empresa de factoring.

Finalmente, Stipanov fue ubicada en las oficinas de Factop S.A., empresa que la contrató, a pesar, según acusa, de “nunca formalizó escriturándome el contrato de trabajo, pero era quien pagaba mis remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud”. Lo anterior, pese a que en reiteradas ocasiones le solicitó al contador de la firma, Francisco Casitilo, regularizar su situación. Es decir, concluye, estuvo en la “informalidad laboral”.

La llegada de Energy

La primera entrevista de Stipanov fue con Daniel Sauer -el de la reunión del audio difundido por Ciper-. Según su carta de autodespido, el empresario le explicó que el sentido de su retorno era para “aportar con nuevos negocios y nuevos inversionistas para crecer, y como yo ya venía con una cartera caminando y operando, le comenté la operación con mi contacto de Energy”. Esta, recordemos, no prosperó en Nuevo Capital, la ex empresa de factoring donde Stipanov prestaba servicios.

La necesidad de Energy consistía en financiar un “nuevo gimnasio”, ubicado en la comuna de La Florida, proyecto que tras comentarle a su nueva jefatura le solicitan que “avance”. Acto seguido, la ejecutiva pudo confirmar con el gerente de Finanzas de los gimnasios que aún “necesitaban esa operación”, y la historia sigue así: “Luego de reuniones y revisiones de los números, don Daniel Sauer aprobó el financiamiento por lo que comencé a coordinar la firma de contratos para hacer operaciones de confirming (deudor Energy).

De forma paralela, también se gestionaron encuentros con la constructora que realizaría la obra, el “principal proveedor de este proyecto”, y con dicha información se “armó una presentación ya que con ella se debía salir a buscar nuevos inversionistas para este proyecto”. Pero no todo sería como esperaba Stipanov. El 27 de marzo, Daniel Sauer -relata- se “presenta en el sector donde yo trabajaba en las oficinas, pidiendo facturas del negocio de Energy“.

Lo anterior, detalló en su carta de autodespido, ya que “las necesitaba urgente para retener inversionistas”. Stipanov le retrucó que “estábamos recién en las firmas de contrato y la habilitación aún no partía (se planificaba para mediados de abril, 2 semanas más y ahí se iniciaba el financiamiento de la operación)”. Pero nada de eso sirvió para persuadir a Daniel Sauer. Esto, ya que “insistió en que llamara al cliente porque necesitaba operar con las facturas”. Cuestión que hizo Stipanov (vea demanda).

Como era de esperar, el cliente, Energy, señaló que no tenía las facturas, pero que se “podía anticipar la compra de los aires acondicionados y lockers, porque es un presupuesto que ya está aprobado de otro proveedor, Arquitectura Galibo”. Esta firma, es quien “hace las mantenciones de aires acondicionados en todos los locales hace años”. Pues bien, luego de las gestiones, se pudo “coordinar la operación y emisión de las facturas según números del presupuesto aprobado, el que era por un monto total de MM $142.800 dividido en 3 facturas más pequeñas”.

Un dato no menor que explica la pugna que se desencadenaría lo explica Patricia Stipanov en su carta de autodespido: “El compromiso de pago de esta operación era abonar al cliente, Arquitectura Galibo, el día lunes 03 de abril del 2023”, señala el documento. Por un viaje particular a la ciudad de Mendoza, Argentina, Patricia Stipanov regresó a sus labores el día 4 de aquel mes, tomando conocimiento de una no grata noticia: “Se me informa que mi empleador no tenía fondos”.

Desde ese momento, según expone el libelo, vino el tormento. “Comenzaron días extremadamente estresantes para mí, ya que en reiteradas ocasiones, don Daniel Sauer, hizo que dilatara y postergara con diversas excusas, para ocultar que no habían fondos”, confesó Stipanov. Fue en esos mismos días de abril que tanto Stipanoc como sus compañeros de oficina tomaron conocimiento por la prensa de las sanciones de la CMF a STF Capital.

La querella y Hermosilla

La situación mediática que vivía la empresa hacía que fuera “muy difícil ubicarlos en la oficina y hablar con ellos”. Las semanas que vinieron fueron complejas. Según Stipanov fue ella quien debió estar “dando explicaciones ante el no pago, generándome un daño en mi salud importante (…) ya que había perdido la credibilidad ante mis clientes de años, quienes opinaban que era una ejecutiva muy ‘profesional’ y por eso me siguieron”.

El sábado 24 de junio, a las 20:44, al teléfono de Stipanov fue a dar un mensaje vía WhatsApp de Daniel Sauer para comentarle que “el cliente demandó y que su abogada lo está viendo para juntarse y arreglar el tema, pero ya no podemos cerrar algo ‘pagar’ hasta que retiren la demanda y todo”. La respuesta de la ejecutiva, según señala en su demanda, fue “harto aguantaron en todo caso”. Lo que no sabía Patricia era que esa demanda en realidad era una querella por el delito de apropiación indebida. También en su contra (vea querella).

Pese a todo lo que pasaba a nivel financiero, Patricia Stipanov siguió trabajando “enfocada en el día 28 de junio”, fecha en que vencían las facturas y su pago, “según el compromiso de don Daniel Sauer y don Ariel Sauer”. Esto, finalmente, “no sucedió y fue así que el jueves 29 de junio del 2023, 5 días después del aviso de la demanda, recibo un aviso a mi Gmail de un estudio jurídico para ofrecerme defensa ante una querella en mi contra por el delito de apropiación indebida”.

Lo que siguió así lo relata Stipanov en su carta de autodespido. Y es que la situación “provocó en mí un shock de grandes dimensiones, para que posteriormente se me hostigara y persiguiera con la única finalidad que aceptara la defensa que la empresa tomó con el abogado penal del apellido Hermosilla, lo cual rechacé ya que no quiero verme involucrada con una empresa sin escrúpulos”. Se configuraría, de esta forma, el segundo “incumplimiento grave” al Código del Trabajo que accionó Stipanov.

El tercer incumplimiento laboral que acusa es que “no se me pagó mis remuneraciones dentro de plazo”, cuestión que infringe el artículo 41 del mismo cuerpo legal. Y el cuarto es que durante julio de 2023 dejaron de estar operativos “los correos electrónicos”. Ante esto, tomó contacto con Alejandro Venegas, quien le informó que el “dominio sumcapital.cl no había sido renovado”. A esa altura, los problemas financieros de los Sauer eran un comentario obligatorio.

Cristian Aguayo Mohr, socio de AEM Abogados, explica que “la figura del autodespido o despido indirecto, es la posibilidad que tienen todos los trabajadores de poner término al contrato en forma unilateral cuando existen, en su criterio, incumplimientos graves de las obligaciones del empleador. Esta es una figura que se utiliza con relativa frecuencia y que tiene ejemplos que son más o menos habituales, como cuando un empleador no paga en tiempo y forma las remuneraciones, o no entera íntegra y oportunamente las cotizaciones de seguridad social”.

Esta situación, agrega el profesional, va a implicar que el trabajador tenga derecho a “demandar a su ex empleador (…) en el marco de un juicio, donde tendrá que acreditar obviamente que se generó ese incumplimiento grave (…) Eventualmente podría alegar que existieron lesiones a sus derechos fundamentales, y en términos generales es una acción que los trabajadores utilizan cuando hay situaciones graves o evidentes y que tengan que probar, y que es de una utilización, relativamente frecuente”.

Ex ejecutiva Tattersall

Tras exponer la carta donde justificó su autodespido, Patricia Stipanov Ampuero detalló que “como se puede comprender de la misiva de despido indirecto, he tenido una larga trayectoria laboral de 15 años en el área financiera, en reconocidos bancos, y entidades financieras de la categoría de Tattersall, lo cual me ha hecho ganar la confianza de importantes clientes debido a mi experiencia en la área financiera y por la seriedad y agilidad de mi trabajo”.

Con ese respaldo fue que retornó a trabajar con los hermanos Sauer, sin embargo, “lamentablemente el problema comienza a los pocos días de haber ingresado a trabajar, ya que la corredora fue suspendida por la Comisión para el Mercado Financiero, generando una fuga de clientes para mi ex empleadora”. Pese a esto, Stipanov dice que “mi ex empleadora omitió esta importante información a mi ingreso y señalaba que tenía fondos y decide financiar al cliente que yo traje en razón de mi cargo como ejecutiva de captación”.

Respecto a dicha suspensión, la ex ejecutiva expuso que “nos enteramos por la prensa financiera y noticias recién en abril de 2023, siendo que su primera suspensión fue en marzo de 2023, frente a lo cual, la actitud de mi jefatura y socios de dichas empresas fue simplemente desaparecer, dejándonos en una situación compleja de manejar, y que se tornó a medida que avanzaba el tiempo insostenible, al punto de afectarme en mi salud”.

En base a lo relatado, Stipanov accionó el autodespido. Las faltas al Código del Trabajo, en resumen, son: “no escriturar” su contrato de trabajo; la segunda tiene relación con el no pago de las facturas a la cadena de gimnasios Energy, lo que provocó deterioro en su “salud mental” y en su “honra”; y el no pago de remuneraciones dentro de plazo; el “no otorgamiento del trabajo convenido”. Por todo esto, la ex ejecutiva reclama más de 40 millones de pesos.

El tribunal fijó para el próximo 26 de diciembre la audiencia preparatoria del juicio laboral. En tanto, las notificaciones fueron realizadas el pasado 16 de octubre de 2023. Consultada la parte demandante, del estudio Asuntos Laborales, declinaron realizar comentarios. Los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y las firmas Factop S.A. y STF Corredores de Bolsa S.A., los demandados, aún no incorporan abogados al litigio en dicha sede.