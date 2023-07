Directora de Mejor Niñez por denuncias de explotación sexual: "Buscan poder acabar con estas redes"

Tomamos contacto con la directora nacional del Servicio Mejor Niñez para conocer más detalles tras la compleja situación que atraviesa la institución por las denuncias de explotación sexual que se han presentado durante 2023 y que implican a menores de edad de la gran mayoría de regiones del país.

“Las querellas no son en contra las residencias si no a favor de las niñas que se encuentran en residencia y que lamentablemente son víctimas de explotación sexual comercial. Es un fenómeno en Chile que puede ser bien desconocido pero que lamentablemente se vive hace muchos años. Como Servicio hemos obviamente iniciado una serie de denuncias que en este año ya llevamos 220 realizadas a lo largo de Chile. La única región donde no hay explotación sexual es Aysén. Lo que buscan las querellas así como las denuncias es poder acabar con estas redes de explotación en distintos territorios del país”, planteó.

“Más bien se concentra en mayores de 14 años, si bien hay hombres que son víctimas principalmente son adolescentes mujeres. Hay distintos tipos de redes y depende mucho del territorio. Nosotros frente a cualquier relato de niño, niña, que de cuenta de aquello inmediatamente activamos la denuncia con el objetivo principal de que las redes sean detectadas”, complementó.

Y agregó: “Nosotros también informamos a nivel nacional por qué justamente los procesos no se queden detenidos. Hay casos emblemáticos de Valparaíso. Es un trabajo súper arduo pero muy necesario de realizar ya que es un tema desconocido en el país pero que está muy presente en la mayoría de las personas”.

“Tenemos mesa de trabajo con PDI, carabineros, hay un protocolo que recién hemos actualizado donde cada denuncia se activan una serie de situaciones y también con Fiscalía Nacional. Es importante para nosotros tener una contraparte de la Fiscalía que va a trabajando con las policías a nivel nacional”, enfatizó.