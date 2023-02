La declaración reservada de Parived al SII: reveló negocios y aclaró su nexo con el Rey del Artificio

Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, declaró el 4 de mayo de 2022 ante fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo hizo voluntariamente, en medio de la investigación que llevaba adelante el organismo fiscalizador en contra de quienes hoy figuran como los principales imputados del denominado Caso Joyas.

En su testimonio -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile-, el ahora exmarido de Tonka Tomicic reveló sus incursiones mineras y aclaró sus nexos con Domingo Jalil, sindicado por el Ministerio Público como un poderoso traficante de fuegos artificiales.

El gurú espiritual también negó ser parte de un negocio ilícito y dijo que con Estrella Dinamarca – joyera con asiento en Santiago, a quien la fiscalía apunta como una de las cabecillas de la red que hoy enfrenta a la justicia- sólo mantiene una relación personal.

—Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial —aseveró ante el SII.

“Lo conocí a través de Tonka”

Entre las primeras personas por las que fue consultado Parived se encuentra Luis Augusto Vásquez Carraha. Al hijo del dueño del tradicional restaurant capitalino “Donde Augusto” se le vincula justamente a la compra de relojes de lujo enviados desde el extranjero por lanzas internacionales, tal como develó este medio en julio de 2022.

Según declaró Parived, fue Tonka Tomicic quien lo llevó a codearse con el comerciante capitalino, actualmente en prisión preventiva.

—Conozco a Luis Vásquez desde hace unos años, porque él tiene un restaurant y él tenía una relación con la cocina. Como mi esposa trabaja en el rubro de la televisión, lo conocí a él en la televisión, a través de ella.

De acuerdo al discípulo de Osho, nunca tuvo “ningún tipo de relación comercial” con Vásquez, lo que fue contrastado por los funcionarios del SII, quienes recordaron una declaración del propio imputado en la que aseguró haber vendido un reloj a Parived: un Rolex Daytona.

Negocios mineros

López Spagui también desclasificó parte de sus emprendimientos. Fue cuando los fiscalizadores del SII le expusieron una escucha telefónica fechada a fines de febrero de 2020, en la que conversa con uno de sus prestamistas: Fernando Cassorla.

La intervención describe cómo Parived le cuenta que le ha ido bien, puesto que tiene “una minita de oro chica” de la que pretende extraer entre “20 a 22 gramos por toneladas”.

Parived respondió al SII:

—(En la conversación) el señor Cassorla me está cobrando una plata que se le adeuda. Luego se habla de una mina de oro que corresponde a Saimining, empresa que hace algunos años atrás adquirió tres pertenencias mineras en el área de Copiapó con el financiamiento de mi socio. Dos de las pertenencias mineras resultaron no tener nada, pero en la tercera había potencial para obtener oro, pero no 22 gramos, sino sólo ocho —explicó.

Y añadió:

—Lo que hago en esta conversación es indicarle a Fernando que tenía una posibilidad de negocio, con esta mina que se llama Feña l, para tranquilizarlo en cuanto al pago que se encontraba pendiente.

“Conecté a nivel humano”

En medio de la declaración, los funcionarios del SII también solicitaron a Parived que aclarara sus vínculos con Estrella Dinamarca. A la joyera, la indagatoria la ubica en la cúspide del entramado.

Según reveló BBCL Investiga en diciembre de 2021, en base a al expediente judicial, la forma de operar de Estrella y sus socios va así: las bandas que se dedican al robo de especies de alto valor en el extranjero, una vez cometido los ilícitos, enviaban por diferentes vías los lujosos objetos a Chile. Ya en suelo nacional, estos eran vendidos a receptadores por montos muy menores a su precio original. Una de las receptoras era precisamente la comerciante con asiento en el centro de la capital.

—Yo no tuve relación de compra ni venta con la señora Estrella Dinamarca. La conocí en su tienda de objetos de lujo, yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Ella tenía un problema personal y me lo contó y así la conocí. Su tienda me la recomendaron, pero yo no le compré ni vendí nada —lanzó Parived ante el SII.

Ante su respuesta, se le expuso una intervención telefónica de fines de 2018 en la que se escucha charlar a Dinamarca y la expareja de Tomicic. En ella, discuten en torno a una “piedra” que está en poder de Estrella. La PDI así resume el pasaje en uno de sus informes policiales:

“Estrella se comunica con Marco Antonio (Parived) y se saludan. Luego, Parived le pregunta qué novedades le tiene y Estrella le comenta que tiene la piedra que le mandó por fotografías, y que es de excelente calidad. Parived le comenta que se va de viaje al día siguiente en la noche y que si se la puede pasar antes de irse, para poder tratar de venderla allá o tranzarla. Que necesita llevársela sí o sí y que se la devuelve en cinco días, para mostrársela además a un experto en el tema. Estrella le responde que le avisará y Parived le señala que juntos han hecho cosas buenas y que sabe que ella confía en él… Asimismo, Parived le cuenta que Domingo (Jalil) no le ha contestado el teléfono y que iba a comprar una piedra preciosa de 6 kilates y medio, pero que Domingo no le puso atención, que quizás no tuvo dinero para apoyarlo…”. Fecha 28-12-2018, hora: 18:28:16, duración 314 segundos.

Pese al contenido del intercambio telefónico, en su respuesta Parived insistió que no existió ninguna relación comercial con la comerciante. También se refirió a los cheques que lo vincularon a ambos, junto a Tonka Tomicic, episodio que más tarde sería ventilado en medios de comunicación:

—Ella estaba ofreciendo un objeto y, como yo tengo personas conocidas, puede que ella me haya estado tratando de ofrecer algo. Cuando dice que ella se refiere a una cosa específica, correspondiente a una operación de factoring, yo necesitaba levantar un dinero y como ella tenía una línea de crédito en una operación de factoring yo le entregué algunos cheques míos para que ella hiciera una operación de tomar un dinero en base a los documentos que yo le di y ella ganó algún dinero en ese proceso de intermediación.

Marco Antonio ahondó:

—Desconozco si ella emitió algún documento tributario por el dinero que ella ganó en el proceso de intermediación. Lo desconozco. En algún momento ella hizo una declaración pública sobre esto, en la radio me parece. Lo otro es que ella siempre ofrecía sus productos a cualquiera, porque ella tenía una tienda. Pero yo no le hice compras de objetos a ella ni le vendí nada.

El Rey del Artificio

A reglón seguido, el SII consultó por su relación con Domingo Elías Jalil Allel, hoy en prisión preventiva. Una investigación paralela apunta a este último como uno de los mayores traficantes de fuegos de artificio de Chile. ¿Sus clientes? Organizaciones criminales e integrantes de barras de fútbol. A juicio de la fiscalía, los explosivos eran utilizados para expresar poderío territorial.

Respecto de Jalil, el guía espiritual también afirmó no mantener relaciones comerciales y que lo conoció porque necesitaba factorizar una factura.

—Él me dijo que lo iba a evaluar. Pero finalmente me dijo que no tenía capacidad económica para poder hacerlo, ya que era una factura de 80 millones de pesos más IVA con Cencosud. Lo que me indicó es que si necesitaba montos bajos de dinero él podía financiarlo. Eso lo hicimos un par de veces: él me prestó dinero y luego yo tenía que pagarlo. En ocasiones tuve que prorrogar algunos pagos y terminé de pagarle durante el tiempo de la pandemia.

Una vez más, los dichos fueron contrastados con una serie de escuchas telefónicas. Informes policiales describen así parte de las charlas entre Jalil y López:

“Parived llama por teléfono a Domingo y le dice que tiene un negocio ‘redondo y armado’, por lo que necesita ’20 palos’, ya que al otro lado dobla inmediatamente. Que se le pagará pronto, porque el negocio está listo. Se trata de un anillo del cual le mandará fotos a Domingo”.

Fecha 13-05-2019, hora 11:41:50, duración 85 segundos.

“Parived llama a Domingo para insistirle que le asegure que le va a pasar el dinero que necesita para poder comprar ‘la piedra’, y le dice que si no lo llama volverá a molestarlo porque necesita cerrar el negocio hoy. Domingo le dice que lo llamará más tarde”.

Fecha 13-05-2019, hora: 13:56:26, duración 70 segundos.

Al respecto, el psicólogo de profesión explicó que la conversación tiene una “lógica bastante obvia”.

—Mi única relación con Domingo era pagar o pedir dinero y él preguntaba cuándo era posible pagarle y cuánto. Respecto de los objetos que se mencionan ahí no tengo ninguna noción ni recuerdo de a qué se refiere. Mi única relación con él siempre tuvo que ver con pagar lo que él me había prestado. No tengo nada que agregar sobre eso.

“Diligencia mediática”

Con todo, el informe del SII concluyó que “Marco Antonio López Spagui no reconoce dedicarse a la compra y venta de joyas y relojes, aún cuando los antecedentes aportados por el Ministerio Público indican lo contrario, pero sí conoce a todos los contribuyentes abordados”.

Actualmente Parived se encuentra con arraigo nacional. En conversación con este medio, Mario Vargas, el abogado del guía espiritual, criticó a fines de enero recién pasado el actuar del Ministerio Público y defendió la inocencia de su representado.

“Optaron por una diligencia mediática que lo único que genera es daño y perjuicio tanto profesional como personal a mi representado y su familia”, dijo en esa oportunidad, adelantando que López Spagui “va a ser sobreseído o absuelto en esta investigación”.

“Mi representado desde un inicio fue involucrado en esta investigación debido a comentarios de terceros sin existir ningún antecedente en la carpeta policial que lo vincule con la adquisición de un objeto ilícito. Llámese joyas, relojes, etcétera”, comentó.

Ahora, todo está en manos de la justicia.