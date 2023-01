Abogado de Parived: "Uno pudiese sospechar de toda y cada una de las actuaciones de la policía"

Después de casi un año, Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, volvió a estar en los titulares policiales. Esto tras el allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) a su inmueble ubicado en un exclusivo condominio de la comuna de Lo Barnechea, el que habita junto a su pareja, la animadora de televisión Tonka Tomicic.

Pero no fue el único lugar. La PDI realizó esta mañana diligencias en una veintena de domicilios, dejando un total de 14 detenidos, quienes serán formalizados este miércoles. Todo en el marco de una investigación que sigue la Fiscalía Metropolitana Occidente, a cargo del fiscal Eduardo Baeza, por los delitos de lavado de activos, contrabando, receptación aduanera, asociación ilícita y receptación.

Y es precisamente en dicha indagatoria donde ha aparecido el nombre de Parived, vinculado presuntamente a la compra de relojes sustraídos en el extranjero. Al respecto, Mario Vargas Cociña, abogado de López Spagui, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se refiere a la situación de su cliente y explica el contexto en el que se dio el allanamiento de la PDI.

– ¿En qué contexto se da el allanamiento al inmueble de su cliente?

Este allanamiento se da en el contexto de la investigación que lleva ya más o menos 2 años y medio o más, por el tema de receptación de relojes. En ese contexto es que el Ministerio Público, a nuestro juicio, de manera extemporánea, equivoca, por lo menos en relación a nuestro cliente, ordena allanar su domicilio.

– ¿Cuál es la situación actual de Marco Antonio López en la indagatoria?

Mi representado desde un inicio fue involucrado en esta investigación debido a comentarios de terceros sin existir ningún antecedente en la carpeta policial que lo vincule con la adquisición de un objeto ilícito. Llámese joyas, relojes, etc. La carpeta de investigación de hace 2 años y medio atrás y la de hoy día es una fotografía exactamente igual en relación a mi representado. Por lo tanto, nosotros no entendemos cuál fue el motivo en particular que generó esta diligencia, considerando además que en este caso se allanan muchos domicilios, a todos y cada uno de esos se pide además una orden de detención, control de detención y formalización, excepto mi representado. Como sostenemos desde el día uno, no existen antecedentes para atribuirle participación en delito alguno a don Marco Antonio.

– ¿Por qué cree que lo están involucrando en esta indagatoria?

Hemos estado reflexionando harto en la oficina y no entendemos cuál es el objeto de esta diligencia. Sobre todo cuando hemos tenido una actuación y una conversación permanente con la fiscalía. Todo lo que requerían, todo lo que hubiesen necesitado, lo podrían haber obtenido habiéndolo solicitado a la defensa, pero la verdad es que optaron con una diligencia mediática que lo único que genera es daño y perjuicio tanto profesional como personal a mi representado y su familia.

– ¿Pero cuál era el objetivo del allanamiento?

Al día de hoy no entendemos cuál era el objeto de esto.

– ¿Se llevaron algún objeto del inmueble de Parived?

Se llevaron un computador que tiene cosas personales y de trabajo. Nada relacionado con esto. Podrían haberlo solicitado y lo hubiésemos entregado sin ningún problema a la fiscalía; se llevaron algunos objetos personales, creo que relojes y algunas joyas, pero joyas que además, y así lo va a demostrar la diligencia, primero, no existía ningún antecedente para llevárselas porque no hay nada en la carpeta que relacione algún objeto de mi representado o de su señora con esta investigación. Además, se va a acreditar que todos los objetos son debidamente adquiridos tanto por la señora como por mi representado, por el trabajo de ellos.

– ¿Cuál es la relación de Marco Antonio López con Domingo Jalil y Estrella Dinamarca?

Lo dijeron ellos en la investigación y está acreditado. Mi representado en algún momento concurrió a la oficina de estas personas con el objeto de hacer un factoring. ¿Qué significa esto? Les pedía un préstamo y les dejaba en garantía un cheque; cheque que después fueron cancelados por mi representado, que no tenían ningún objeto ilícito, una cosa normal que se hace y así además está declarado por estas dos personas. Por lo tanto, ni siquiera ese hilo conductor era un hilo pertinente para efectos de esta diligencia.

-¿Usted asegura que Marco Antonio no está relacionado o involucrado con la compra y venta de relojes y especies de contrabando?

No es que yo lo asegure, porque acá las observaciones personales valen bien poco, pero la carpeta es quien entrega la información. Puedo sostener responsablemente hoy día que mi representado no tiene participación alguna en hecho alguno y lo único que generan estas diligencias de investigación, cuando no tienen un objeto y son extemporáneas después de 2 años y medios de investigación, es en perjuicio de mi representado.

Críticas al Ministerio Público

– ¿Cree que ser el esposo de Tonka Tomicic influyó en la decisión de realizar el allanamiento?

No quiero especular, pero sin embargo cuando uno ve las acciones, la forma en que se ha desarrollado esta causa, cuando los jefes de esta investigación están detenidos, condenados por delitos de corrupción, donde de la propia carpeta se desprende que a ellos se les pagaba para que ingresen gente o saquen gente de esta investigación; donde queda claro que trataron de agrandar esta causa con un objeto totalmente irregular, me parece que uno pudiese sospechar de toda y cada una de las actuaciones de la policía.

– ¿Cuándo se enteraron del allanamiento?

Nosotros nos enteramos el día de hoy, casi por la prensa.

– ¿Les molestó?

Obvio que es molesto que el Ministerio Público, enlodando la honra de las personas, haga diligencias de investigación de manera apoteósica, rimbombante con efectos que van a ser bien inocuos para la causa, por lo menos en torno a mi representado. La extemporaneidad, ¿qué objeto tiene si ya mi representado está siendo investigado hace 2 años y medios, que hoy día le vayan a buscar el computador a la casa? ¿Tenía algún objeto procesal de investigación relevante? La verdad es que el sentido común, ni siquiera hay que ser abogado para decir que es bien inocua la diligencia, solo impacta en la honra personal.

– Su representado no será formalizado, por el momento, y no tenía una orden de detención como todos los demás, ¿por qué cree que él sigue siendo parte de esta investigación?

Ese es un problema grave del sistema. No puede ser que el sistema se demore más de 2 y 3 años, teniendo personas sin estar formalizadas, sin tomar una decisión razonable en favor de ellos, sin poner término de la causa, sin tomar ninguna decisión, sin estar formalizados, sin terminarla y tener en status quo a una persona que lo único que le genera son problemas de índole profesional y personal.

– ¿Es un problema común en el Ministerio Público?

Obvio que es un problema sistémico del Ministerio Público y del sistema penal en general. Las consecuencias las pagan las personas en particular porque la verdad es que las decisiones del Ministerio Público, de los tribunales de Justicia, en contra de una persona que después es absuelta o sobreseída, no tiene ningún impacto en el Ministerio Público porque son irresponsables de las decisiones que tomen. No les acarrea ningún tipo de responsabilidad, y el daño finalmente es para el individuo que está siendo investigado. ¿Quién le repara a mi investigado estos tres años de investigación donde no se ha reunido ningún antecedente que lo involucre a delito alguno? Sin embargo, lleva todo este tiempo soportando la presión de la prensa, la especulación, nadie puede soportar esto.

Futuro de Parived

– ¿Cómo ve el futuro de su cliente en esta causa?

Mi representado va a ser sobreseído o absuelto en esta investigación, porque nunca ha realizado ninguna compra de un objeto irregular. Nunca ha recibido dinero por la compra o venta de un objeto obtenido de manera ilícita o fraudulenta, por lo tanto, debiese ser absuelto.

– ¿En cuanto tiempo?

Hoy día esta causa, por lo menos en un panorama optimista, se alarga medio o 1 año más. Insisto, con el menoscabo permanente a la honra de mi cliente.