Islandia registra nueva erupción de volcán y lava amenaza con llegar a la localidad de Grindavík

Islandia registra desde la mañana de este domingo una nueva erupción volcánica, con lava dirigiéndose hacia la localidad de Grindavík, en la península de Reykjanes, informó la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés).

“Una erupción comenzó a las 07:57 GMT (04:47 horario Chile). La apertura de la fisura se encuentra al sureste de la montaña de Hagafell. La parte más meridional de la fisura está a unos 900 metros de la ciudad de Grindavík”, señala el comunicado.

Precisa que “la apertura se encuentra al sur de las barreras de desviación del flujo de lava que se están construyendo al norte de Grindavík” y que “la lava fluye ahora hacia la ciudad”.

Menos de dos horas antes de la erupción, la IMO había informado del comienzo hacia las 03:00 GMT de una “intensa serie de seísmos” en la fila de cráteres de Sundhnúksgígar, consigna EFE.

Hasta las 06:15 GMT, hora de publicación del comunicado, se habían registrado más de 200 seísmos en la zona, el mayor de ellos, de una magnitud de 3,5, a las 04.07 horas, en Hagafell.

El IMO informaba también de que la sismicidad se había desplazado hacia la ciudad de Grindavík, y advertía de una posible erupción inminente.

Diversos medios han difundido imágenes del avance de la lava y la gran cantidad de material que se acerca a la ciudad.

BREAKING: Lava flowing towards a town in Iceland after new fissure pic.twitter.com/Vv9RKgO1Uu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2024

Eruption in #Iceland: Summary of Informaiton I've gathered so far…. 🔸 Grindavík was evacuated around 3 am, two days ahead of the scheduled deadline, due to significant seismic and magmatic activity, ensuring the town was fully evacuated before the eruption began. 🔸 The Blue… pic.twitter.com/Esmv639vyS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 14, 2024

BREAKING: Yet another volcanic fissure just opened up in Grindavík, Iceland. The nightmare scenario we all feared is happening. I'm afraid we're witnessing the final chapter of a part of the town. This is utterly tragic. pic.twitter.com/pw45aMMcP8 — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 14, 2024