Julio de 2023 oficialmente fue el mes más caluroso de la Tierra desde 1880, según la NASA

Es oficial, julio de 2023 ha sido el más caluroso desde que se tienen registros y no solo entre los julios, sino que entre todos los meses, al menos desde que la NASA tiene registros, informó la agencia espacial.

Este pronóstico ya se venía especulando desde junio, que este año también fue el junio más caluroso desde que los humanos tienen registros de las temperaturas globales. Los datos ahora fueron recogidos por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York.

“Julio de 2023 fue 0,43 grados Fahrenheit (F) (0,24 grados Celsius (C)) más cálido que cualquier otro mes de julio en el registro de la NASA, y fue 2,1 F (1,18 C) más cálido que el promedio de julio entre 1951 y 1980“, detallan en un comunicado.

Cabe recordar que si bien en Chile y parte del Hemisferio Sur actualmente es invierno, en el Hemisferio Norte es verano, por lo que la Tierra está en uno de sus periodos más calurosos del año, mientras que los datos de la NASA corresponden a temperaturas de todo el planeta.

Además, aun en zonas de invierno este año también se registraron olas de calor y en lugares donde el promedio de las temperaturas es frío, hubo un aumento considerable.

“América del Sur, África del Norte, América del Norte y la península antártica fueron especialmente cálidas, experimentando aumentos de temperatura de alrededor de 7,2 F (4° C) por encima del promedio“, explica la NASA.

Asimismo, las altas temperaturas igualmente afectaron a las personas y de acuerdo con los datos, este año hubo “cientos de enfermedades y muertes relacionadas con el calor”.

July 2023 was the hottest month on record, according to our global temperature analysis. Overall, July was 0.43°F (0.24°C) warmer than any other July in @NASAEarth's record, and it's likely due to human activity. Details: https://t.co/2DTIfL8S1Q pic.twitter.com/qs8YPnVx1y

— NASA (@NASA) August 14, 2023