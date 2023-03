Histórico fruto de COP27: arranca comisión para compensar a países más afectados por crisis climática

A contar de este lunes hasta el miércoles en Lúxor, Egipto, sesionará la comisión transicional para la financiación del Fondo de Pérdidas y Daños, fruto de la COP27.

Se trata del histórico acuerdo con el cual el mundo visó buscar la forma para entregar compensaciones económicas a los países más afectados por la crisis climática.

En la reunión se hará hincapié en “priorizar la acción y el apoyo a los países en desarrollo y a los que son especialmente vulnerables al cambio climático en el contexto de los nuevos acuerdos de financiación”, según un comunicado de la presidencia egipcia de la COP27.

La reunión congrega a los 24 miembros de esta comisión, formada por 14 países en desarrollo y diez economías más aventajadas, para hallar la forma de movilizar decenas de miles de millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a lidiar con los efectos de la crisis climática.

#COP27 agreed a historic decision to establish the #LossAndDamage funding.

The first meeting of the Transitional Committee will take place in Luxor between March 27-29 to operationalize the new funding arrangements and fund, setting the move from pledges to implementation. pic.twitter.com/ih6wks1DrU

— COP27 (@COP27P) March 26, 2023