Antártica marca nuevo mínimo histórico en extensión de hielo marino y cobertura puede seguir bajando

Febrero de 2023 ha dejado un nuevo mínimo histórico en la cobertura de la extensión de hielo marino en la Antártica.

Según datos del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos (Nsidc, por su sigla en inglés), el 13 de febrero la cobertura cayó a 1,91 millones de kilómetros cuadrados.

El mínimo anterior era 1,92 millones de kilómetros cuadrados, el 25 de febrero de 2022.

Desde mediados de diciembre, la extensión de hielo ha estado muy por debajo de los niveles de la temporada de derretimiento del año pasado.

Este año es el segundo en el que la extensión antártica cae por debajo de los 2 millones de kilómetros cuadrados, de acuerdo a las cifras.

En los últimos años, el mínimo anual se ha producido entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, por lo que es probable que los niveles de hielo sigan cayendo.

