EEUU anunciará el "santo grial" de la energía carbono neutral: permitiría abastecer casas por siglos

Como un “santo grial de la energía libre de carbono” han calificado los medios de comunicación estadounidenses el anuncio que realizará mañana el Departamento de Energía de ese país sobre la creación de un sistema capaz de producir energía ilimitada, barata y limpia.

El hallazgo supone un hito pues representa el resultado de más de siete décadas de investigación científica en el área, además de inversiones multimillonarias para el desarrollo de tecnologías capaces de proporcionar energía sin límites, económicas y limpias.

A pesar de eso, “aún faltaría alrededor de una década para su uso comercial”, escribió el The Washington Post.

Según el Diario Financiero, el proceso desarrollado en el Laboratorio Nacional Federal Lawrence Livermore de California se denomina fusión por confinamiento inercial.

Lo anterior, consiste en bombardear una pequeña bolita de plasma de hidrógeno con el láser más grande del mundo, consiguiendo una ganancia neta de energía en un experimento de fusión en las últimas dos semanas, dijeron al rotativo personas relacionadas con el proyecto.

Las reacciones de fusión no emiten carbono, no producen desechos radiactivos de larga duración y, en teoría, una pequeña taza de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años, precisó el medio de comunicación estadounidense Financial Times.

El avance del país norteamericano se produce mientras el mundo lucha con los altos precios de la energía y la necesidad de alejarse rápidamente de la quema de combustibles fósiles para evitar que las temperaturas globales promedio alcancen niveles peligrosos.