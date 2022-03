Ducto de aguas servidas colapsa en La Unión: Essal confirma suspensión de agua para toda la comuna

El colapso de un ducto de aguas servidas se registró en La Unión, provincia del Ranco , región de Los Ríos. La empresa ESSAL responsable del traslado de los residuos líquidos a una planta de tratamiento, decidió cortar el suministro de agua a toda la comuna en espera de solucionar la contingencia.

Se trata del vertimiento a alta presión de residuos líquidos tanto industriales como domiciliarios de toda la comuna de La Unión, que caen al Río Bueno desde la red que cruza el puente Ferroviario Cocule,región de Los Ríos.

El concejal de esa comuna, Mario Ortiz , dijo que la gravedad apunta no sólo a los agentes contaminantes vertidos al cauce sino que río abajo, hay comunidades que emplean sus aguas.

“La contaminación no solamente es a las aguas del río si no a que la posibilidad de que exista personas al desconocer que se está contaminando el río puedan beber agua contaminadas, aguas servidas que desconocemos qué contienen al interior (…) incluso llegan residuos a través de está tubería de Colún. No logramos dimensionar el daño porque desconocemos desde qué hora esta tubería colapsó”, indicó Ortiz.

Respuesta Essal

Desde la empresa de Servicios Sanitarios Essal, su gerente de operaciones, Marcelo Cofré, confirmó la contingencia y las medidas aplicadas que parten por suspender el agua en toda la comuna de La Unión, para descomprimir con ello la cantidad de residuos líquidos

“Adoptamos la decisión de suspender el servicio de agua potable de forma de acelerar y facilitar el proceso de reparación. A su vez el área de agua potable rural ya tomo contacto con la administración de los servicios de agua potable rural (…) para que suspendan el proceso de captación como medida precautoria”, detalló Cofré.

Además, agregó que se activó un programa de monitoreo ambiental al Río Bueno, a fin de visualizar el efecto que la descarga generó en el cuerpo de agua.

La Municipalidad de La Unión en tanto suspendió clases a causa de la contingencia, medida que rige también para algunos centros de atención médica.