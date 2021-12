Punta Arenas vive su diciembre más seco en 51 años con calor sobre lo normal: ganaderos en alerta

"La situación está muy preocupante esta primavera verano, hace mucho tiempo que no teníamos una tan seca. Por lo tanto auguramos un mal año ganadero, con animales bastante livianos, porque el pasto prácticamente creció muy poco y ahora ya no se espera que crezca mucho más”, alertan desde el gremio en la zona. En este mes de diciembre, Punta Arenas ha tenido temperaturas sobre los 20°C y ninguna mínima bajo cero.

Punta Arenas vive el diciembre más seco de los últimos 51 años.

Eso de la mano de los 2,1 milímetros de precipitaciones caídos hasta el domingo 26.

Los datos pertenecen a las mediciones tomadas en la estación Jorge Schythe, que funciona desde 1970.

Aunque esta semana podría traer algo de lluvia, eso no superaría los 3 milímetros, de acuerdo al climatólogo Nicolás Butorovic.

Temperaturas sobre el promedio

Si se miran las temperaturas del año en Punta Arenas, ese panorama tampoco llama a la calma.

De acuerdo al especialista, el promedio para el mes es de 11,7°C, superior al histórico de 10,2°C.

Algo similar ocurre a nivel anual, con la temperatura media para 2021 rondeando los 7,1°C, superior a los clásicos 6,5°C.

“Todos los meses del año, a excepción de enero, han sido con temperaturas promedio sobre su valor normal”, comentó.

“Esa diferencia te está dando que tengamos este valor superior a 7°C”, detalló.

Calor, sin lluvias

Según recordó Butorovic, en este mes de diciembre la ciudad ha tenido temperaturas sobre los 20°C y ninguna mínima bajo cero.

Por eso, a su parecer, este diciembre asoma como uno de los más cálidos de los últimos años.

“Esto se ve contrarrestado por la ausencia de precipitaciones, y si tú le buscas una explicación a esto, es que desde incluso la última semana de noviembre que se han acentuado los sistemas de alta presión sobre todo lo que es Patagonia, lo que hace que haya buen tiempo y que se anulen las lluvias”, complementó.

Del panorama tradicional, lo único que queda es el viento, “dentro de la normalidad de lo que es el inicio de verano”, confirmó.

Ganaderos entran en alerta

Todo lo anterior tiene preocupado al mundo de la ganadería, importante actividad económica en la zona.

Uno de los que ha levantado la voz al respecto es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), Cristián Concha.

“Para la ganadería es una situación nefasta: si no hay agua, el pasto no crece y los animales no comen”, ejemplificó.

“(El domingo) Llovió, pero eso fue después de un mes entero, con temperaturas altas y viento, entonces se secó todo y mucho”, lamentó en conversación con El Pingüino.

“La situación está muy preocupante esta primavera verano, hace mucho tiempo que no teníamos una tan seca. Por lo tanto auguramos un mal año ganadero, con animales bastante livianos, porque el pasto prácticamente creció muy poco y ahora ya no se espera que crezca mucho más”, pronosticó.