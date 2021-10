Conaf infraccionó por tala ilegal de árboles a inmobiliaria de familia Eltit en Pucón

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) infraccionó a la inmobiliaria Tres Esquinas de la familia Eltit, debido a la tala no autorizada de árboles en Pucón. El hecho ocurrió en abril, luego de que un particular denunciara la situación, constatando Conaf la situación en terreno. El organismo señaló que si bien el corte fue menor, los antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local. Radio Bío Bío intentó contactar a la familia, sin embargo, esto no fue posible.