La otra COP: cita por la biodiversidad se alista para arrancar en China

El 11 de octubre arranca en China la COP15 sobre biodiversidad.

Menos conocida que la COP por el clima y el freno de las emisiones de carbono, este año en su versión COP26, esta conferencia también organizada por la ONU aborda temas tan cruciales como la lucha contra la contaminación y el cuidado del medioambiente.

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica se desarrollará en dos etapas: una primera sesión de forma virtual durante cinco días en octubre más dos semanas de reuniones presenciales entre el 25 de abril y el 8 de mayo, en Kunmíng, China, tras dos aplazamientos.

Our planet faces unprecedented, interconnected crises. To build a better, healthier future for people everywhere, we must act to restore environmental balance.

