Anuncian "bosque olímpico" de 355 mil árboles nativos en África

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el jueves su intención de ayudar a plantar 355 mil árboles nativos en Mali y Senegal, el Sahel africano.

Aquello como aporte a la lucha contra la desertificación del Sahel y el cambio climático.

El COI había anunciado en mayo su intención de crear un “bosque olímpico”.

En un comunicado, ahora la entidad precisó que se tratará de esencias locales en unos 90 pueblos de Mali y Senegal.

Así, en total, la iniciativa aspira a cubrir una superficie de 2.120 hectáreas.

Tras un tiempo de preparación, el plantado de ejemplares nativos tendrá lugar en el segundo y el tercer trimestre de 2022.

#OlympicForest, part of the @GreenWallAfrica, will help us become ‘climate positive’ by 2024. With local communities, we will plant 355,000 trees across Mali and Senegal and support areas hit by #climatechange.#StrongerTogether | @UNEP | @UNCCD | @TREEAID

— Olympics (@Olympics) June 17, 2021