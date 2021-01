2020 empata con 2016 como el año más caluroso desde que hay registros

2020 fue el año más cálido en el mundo desde que hay registros, junto a 2016, marcando el término de una década de temperaturas récord que evidencian la urgencia de actuar contra el calentamiento global, indicó este viernes el servicio europeo Copernicus sobre cambio climático.

El año pasado se registró un aumento de la temperatura media de 1,25º C respecto a la era preindustrial, como 2016. Pero “hay que tener en cuenta que 2020 iguala el récord de 2016 pese a un enfriamiento de La Niña”, según el servicio.

2016, por su parte, estuvo marcado por un fuerte episodio de El Niño, un fenómeno oceánico natural inverso que provoca un alza de las temperaturas. Según la NASA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño contribuyó así en entre 0,1 y 0,2 ºC al aumento de la temperatura de 2016.

“Está claro que sin los impactos de El Niño y La Niña sobre las temperaturas respectivas” de 2016 y 2020, este año “habría sido el más cálido jamás registrado”, dijo a la agencia AFP Zeke Hausfather, climatólogo del Breakthrough Institute.

La OMM, que publicará próximamente sus datos combinando los de varias agencias oficiales, ya había indicado en diciembre que 2020 se situaría sin duda alguna entre los tres años más calurosos.

Por otro lado, el periodo 2015-2020 fue el más cálido jamás registrado y la última década (2011-2020) fue igualmente la más cálida desde el inicio de la era industrial.

Este último dato “no es sorprendente” y “nos recuerda una vez más la urgencia de reducir las emisiones de manera ambiciosa con el fin de prevenir los efectos nefastos sobre el clima en el futuro”, subrayó en un comunicado Carlo Buontemmpo, director de Copernicus, también conocido como C3S.

Estos efectos ya son visibles en todo el planeta, por ejemplo con el deshielo de los casquetes glaciares, las canículas excepcionales, las precipitaciones diluvianas y las temporadas récord de huracanes, como la última en el Caribe.

Y lo peor está por llegar: el planeta ganó al menos 1,1º C respecto a la era preindustrial, con una multiplicación de las catástrofes climáticas.

🌡️2020 has tied with 2016 as the warmest year on record, as well as being the hottest year recorded for Europe, according to our #CopernicusClimate Change Service.

Follow this thread for more details, or read the full press release on our website➡️https://t.co/aEj53ieM5u pic.twitter.com/qk87x1iKtg

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 8, 2021