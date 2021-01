Eurocinema por el Clima: imperdibles documentales serán parte de este festival de cine

Eurocinema por el Clima forma parte del programa Reacciona por el Clima, iniciativa que busca involucrar a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático, de la que Radio Bío Bío es media partner. Esta campaña es impulsada por la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y fiiS.

El festival de cine ‘Eurocinema por el Clima’ está cada vez más cerca, ahora con los documentales que se exhibirán confirmados. Son más de 10 producciones con contenido tanto nacional e internacional, novedoso y relevante sobre el cambio climático. El evento se transmitirá de forma gratuita desde el 8 al 17 de enero de 2021 a través de la plataforma digital de Por el Clima. Algunos de los trabajos exhibidos son: ‘Santuario’, conducido por el actor español Javier Bardem, o ‘El Último Hielo’, que muestra la lucha del pueblo Inuit por salvar el Ártico. También estarán presentes producciones chilenas, como ‘Pewen: dirá la Tierra’ y ‘Estado Salmonero’. El festival es organizado por Ladera Sur, bajo el patrocinio de Re-Acciona por el Clima, programa impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, Unión Europea y Festival de Internacional de Innovación Social, y la colaboración de Jackson Wild.

Derretimiento de glaciares; nuestra relación con la naturaleza; el deterioro de ecosistemas; futuro incierto; energías renovables; flora y fauna impactadas; y luchas por los territorios. Estos son sólo algunos de los muchos temas que abarcan los documentales que ya están confirmados para ‘Eurocinema por el Clima’, el festival de cine enfocado en producciones sobre cambio climático, que tendrá lugar desde el 8 al 17 de enero de 2021 a través de la plataforma digital de Por el Clima. Y será transmitido gratuitamente.

Esta actividad, organizada por Ladera Sur, bajo el patrocinio del Festival Internacional de Innovación Social (FiiS), la Unión Europea, el Ministerio del Medio Ambiente, y la colaboración de Jackson Wild, contará con 11 documentales de Alemania, Bélgica, España, Croacia, Bélgica, Francia, Holanda, Groenlandia y Noruega. Además, habrá 8 trabajos audiovisuales de Chile.

El director y fundador de Ladera Sur, Martín del Río, dijo que en este festival “los protagonistas son producciones audiovisuales europeas, incluyendo también algunas nacionales. Todas están enfocadas, desde diferentes puntos de vista, en la problemática del cambio climático”.

A esto se sumarán encuentros de preguntas y respuestas con algunos de los productores y realizadores de los documentales exhibidos. Ellos contarán percepción sobre los problemas ambientales y las posibles soluciones para mitigar el cambio climático y ayudar a nuestro planeta, como se ve reflejado en los documentales presentes en el festival.

Los documentales europeos que se exhibirán

Como un adelanto, desde España llegará la producción ‘Santuario’, conducida por el actor español Javier Bardem y dirigida por Álvaro Longoria. Ésta es la historia de una campaña mediática, científica y política para proteger el Mar de Weddell en las costas de la Antártica a través de la creación de una reserva ecológica.

También se expondrá el documental alemán ‘Innsbruck Salvaje’, del director Patrick Centurioni, que muestra los inevitables encuentros entre humanos y animales en los Alpes. De este país también se exhibirá el documental ‘Bucear en la Basura’ (Taste the Waste, en inglés), del director Valentin Thurn.

Desde Francia, se compartirá el corto documental Ecotopía, de los directores Christian Paureilhe y Monica Regas, que muestra diferentes proyectos que buscan la rehabilitación de zonas desérticas de la mano del respeto de los ciclos de la naturaleza.

De este país también llega el documental ‘Mañana’, de los directores Cyril Dion y Mélanie Laurent. Aquí, en medio de una humanidad avanzada por el colapso de los ecosistemas, los protagonistas parten a explorar el mundo para buscar soluciones capaces de salvar la vida de sus hijos.

Un cortometraje que se podrá ver en ‘Eurocinema por el Clima’ será el croata ‘El Último Pozo’ (The Last Well, en inglés), del director Filip Filkovic. Sitúa a la humanidad en 2037, año en donde el último pozo de agua potable está vigilado por un hombre solitario que sobrevive cobrando acceso a la fuente. Pero su vida está amenazada.

También, desde Bélgica se expondrá ‘Oro Verde’, del director Sergio Ghizzardi, un documental de investigación que lleva al corazón de las energías renovables y otras soluciones que se han presentado como solución a las crisis energética, económica, financiera y ambiental. Pero ¿es nuestra economía compatible con un desarrollo limpio y justo? ¿Cuál es el precio por pagar para que nuestro modelo de sociedad siga existiendo?

Una producción de National Geographic estará en representación de Groenlandia. Se trata de ‘El Último Hielo’ (The Last Ice, en inglés), del director Scott Ressler, que nos sitúa en el Ártico y las tradiciones del pueblo inuit. Décadas de colonizaciones han buscado sacar provecho de los recursos naturales del Ártico, lo que ha afectado no solo para el cambio climático, si no que la lucha de este pueblo para conservar su frágil patria.

El cine holandés también llega a este festival de la mano de ‘Samuel en las Nubes’, del director Pieter Van Eecke. Si bien es una producción holandesa, traslada a los espectadores a Bolivia, donde Samuel, un antiguo operador del remonte, mira por la ventana desde las montañas en altura, en las que ha trabajado su familia por generaciones. Pero los glaciares se derriten y la nieve falta, por lo que Samuel rinde homenaje a los espíritus de las montañas mientras los científicos analizan los cambios.

Finalmente, desde Noruega se exhibirán ‘Longyearbyern’, del director Jerome Mignard, y ‘Mi Viaje con una Osa Polar’, del director Asgeir Helgestad y la producción de Smithsonian Channel. En este último, el director muestra su encuentro de cuatro años con una madre oso polar. A través de este tiempo, registra el derretimiento del hielo y las consecuencias de esto para el hábitat de especies como los osos. El planeta es hogar de todos nosotros, ¿podemos permitirnos ignorarlo?

Los documentales chilenos también son protagonistas

No quedaron fuera de este festival las grandes producciones audiovisuales chilenas que han mostrado realidades del país e invitan a pensar localmente en los impactos que está teniendo el cambio climático y las actividades humanas en Chile.

Entre ellos, documentales enfocados en los árboles y las icónicas araucarias, como ‘Pewen: dirá la Tierra’, del director Víctor Leyton, que intenta mostrar el rol biocultural de la araucaria y, a través de diferentes miradas, responder qué está sucediendo con este árbol sagrado para los pehuenches.

A él se suma ‘Araucaria araucana’, del director Santiago Serrano, que entra en la historia de la araucaria y su increíble vínculo con los pehuenches. Del mismo director, se compartirá ‘Memorias de los Árboles’, una serie documental en que árboles como la queñoa, la palma chilena, la araucaria, el alerce o el pimiento, son los que cuentan su propia historia.

También se exhibirán ocho documentales educativos de la COP25, desarrollados por la Unión Europea; y se transmitirá el documental ‘Cuenta Regresiva’ de Fernando Caro.

Será posible aprender del huillín a través del documental ‘Lontra provocax, Tras las Huellas del Gato de Río’, de la Fundación Legado Chile. Y sobre impactos y la realidad de la industria salmonera en Chile a través del documental ‘Estado Salmonero’, de los directores Daniel Casado y Alex Lowther.

Finalmente, también se podrán ver producciones como ‘Lawqa, que el Parque Vuelva a ser Parque’, del director Raimundo Gómez, en el que el pescador con mosca Gabo Benoit recorre rutas solitarias de la Reserva Mundial de la Biósfera Lauca. Ahí documenta el abandono de este espacio, la dificultad de la vida de los habitantes de la región y cómo se ha transformado en un vertedero de relaves y desechos mineros.

Y en ‘Aculeo: Donde se Juntaban las Aguas’, del director Juan Cristóbal Gilmore, se relatan los inicios del problema de una laguna natural que hoy está seca. Sequía y escasez hídrica juegan un rol importante, que trajo consecuencias para las personas y el ecosistema del lugar.

Puedes ver la programación completa de ‘Eurocinema por el Clima’ en el sitio web de porelclima.cl y seguir las novedades de la campaña a través de su cuenta de Instagram @porelclima_ o el hashtag #PorElClima.