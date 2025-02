¿Cuáles son las lecciones tras megaincendio? Michel De L’Herbe plantea que tragedia "se puede repetir"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Un año se cumplió desde el megaincendio en Valparaíso que cobró la vida de 136 personas y dejó más de 16 mil damnificados. Expertos como Michel De L\'Herbe destacan la falta de avances en el Plan de Reconstrucción, con solo el 26% de progreso y 78 familias reubicadas. Se cuestiona la falta de reflexión y acción tras la tragedia, con escasa cobertura mediática y poca rendición de cuentas por parte del Estado. De L\'Herbe advierte que la tragedia podría repetirse debido a deficiencias en el Sistema de Alerta de Emergencia y la falta de una operación de evacuación adecuada. La gestión y responsabilidad estatal son temas pendientes, evidenciando serios problemas en todas las fases de manejo de emergencias.

El pasado domingo se cumplió un año desde que se registró el megaincendio en la región de Valparaíso, tragedia que dejó 136 personas fallecidas y más de 16 mil damnificados.

En ese sentido, surgen interrogantes sobre cuáles son las lecciones aprendidas luego de la catástrofe, ¿qué cambió?

Frente a dichas incógnitas, en el Trasnoche de La Radio nos comunicamos con Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias, quien apuntó a que “no hay que dejar de olvidar que este es el incendio que más vidas cuesta en el país, en su historia (…) Es el segundo con más personas fallecidas en este siglo, en el mundo”.

Tras megaincendio en Valparaíso: “Estamos muy al debe”

Cabe mencionar que, según planteó el Ejecutivo, el Plan de Reconstrucción ha alcanzado un 26% de avance. Sin embargo, sólo 78 familias han recibido una solución habitacional.

Ante esa situación, De L’Herbe sostuvo que “cuando uno pone esa dimensión de la catástrofe, debería poner también la dimensión de los esfuerzos. También de la rendición de cuentas y la responsabilidad, cuando corresponde (…) Cuando ponemos la dimensión de la tragedia uno se esperaría resultados diferentes, al menos en términos de lo que tiene que ver con la reconstrucción, y también podemos entrar a conversar de lo que tiene que ver con los cambios”.

Además, el experto señaló que “lo que nosotros vivimos son las consecuencias de algo, y no solamente la de aquel que enciende un incendio, sino cómo se maneja esa emergencia. Y si uno sigue una línea de tiempo, esa emergencia comienza en la preparación y termina cuando se termina la recuperación, que es las acciones de reconstrucción, pero sobre todo la recuperación del bienestar económico, social, físico, de las comunidades. Ahí estamos muy al debe”.

Por otro lado, el entrevistado señaló que “en estos días percibo que ha habido poco recuerdo (…) Habría esperado una cobertura de los medios sumamente importante, desde el punto de vista del recuerdo, porque esta es una de las catástrofes más importantes, más grandes que hemos tenido, nosotros, en los últimos 150 años”.

“Noto que ha habido bien poca reflexión respecto a esto, y sobre todo esa reflexión que tiene que ver con ¿qué hicimos mal?, ¿qué hicimos bien?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué ha cambiado?”, agregó.

En ese sentido, Michel De L’Herbe expresó que, “al menos, una forma de enfrentar las catástrofes es con transparencia, con la verdad. Eso da consuelo a las familias, eso es bien importante, a las víctimas. También, que el Estado se movilice en corregir aquello que falló y que eso se mencione. Fallamos en esto y lo corregimos”.

“En muchas de esas cosas seguimos en deuda, y creo que el canal comunicador que hay entre eso y la debilidad en materia de la reconstrucción, es que básicamente estamos con serios problemas de gestión en el Estado, en todas las fases. También, con debilidad en lo que es la gestión de cuentas y responsabilidad (…) Nos quedamos en el diagnóstico, pero nadie asume responsabilidades”.

Tragedia “se puede repetir”

Asimismo, el experto en gestión de desastres sostuvo que hemos tenido, en la última década, “tres de las temporadas más mortíferas en la historia de Chile, de las cuales dos han ocurrido en la región de Valparaíso, y se puede repetir”.

En esa línea, recordó los incendios registrados en el sur del país durante el verano de 2023: “Dos temporadas atrás, hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que dijo, en su informe final, que había que corregir, mejorar y cambiar el Sistema de Alerta de Emergencia, que básicamente lo conocemos como el SAE, el mensaje que llega al celular”.

“Se advirtió y se insistió mucho en ese informe que se debía cambiar el sistema porque, entre otras cosas, sólo se basaba en una alerta de celular, y sabemos que en ciertas emergencias las antenas dejan de funcionar”, siguió.

Pero eso no es todo, ya que el informe, en segundo lugar, “decía algo muy concreto, que (el SAE) no informa hacia dónde hay que hacer evacuación. Uno debe comprender que una evacuación no es solamente un mensaje, es una operación. Eso, insisto, fue el año 2023 y no se hizo, y vino febrero el 2 de febrero de 2024, y el problema más grave que tuvimos fue el tema de la evacuación”.

“Por último, señalarte que hasta el día de hoy seguimos con el mismo sistema de alerta y sin una operación de evacuación debidamente estructurada. Eso es muy complejo porque el diagnóstico está, las propuestas están, se sabe que hay que cambiar, pero no se cambia”, agregó.

De esta manera, el entrevistado comentó que “en materia de responsabilidades, a las semanas después de los incendios se le pide la renuncia al director del Senapred, pero no por la gestión de los incendios, es porque se pelea con dos alcaldesas”.

“Y hace pocos meses se le pide la renuncia al director de Conaf, pero recién hace unos meses solamente. Entonces, queda esa sensación de que nos quedamos en el diagnóstico”, continuó.

