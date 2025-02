Oficialismo reconoce que eventual candidatura de Bachelet podría reconfigurar debate sobre primarias

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile A pesar de haber descartado anteriormente postularse, la expresidenta Michelle Bachelet sigue siendo considerada como una posible candidata presidencial por parte del oficialismo, especialmente en el Partido Socialista, donde esperan una última definición de su parte antes de evaluar otros nombres. Mientras tanto, distintos personajes políticos expresan su apoyo hacia Bachelet, como el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde y el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Sin embargo, el Partido Liberal, liderado por Juan Carlos Urzúa, ha proclamado al diputado Vlado Mirosevic como su candidato, aunque Urzúa menciona que sería un desafío positivo realizar una primaria con Bachelet.

A pesar de que ha descartado la opción en varias ocasiones, la expresidenta Michelle Bachelet continúa sonando como una de las eventuales candidatas presidenciales del oficialismo.

De hecho, en el Partido Socialista han insistido en que esperarán una “última definición” por parte de la otrora jefa de Estado, antes de comenzar a evaluar otros nombres.

Una opción que el PS mantiene abierta y que -para varios personeros de la Alianza de Gobierno- podría reconfigurar el debate en torno a una primaria amplia.

El abanderado de la Federación Regionalista Verde, el diputado Jaime Mulet, afirmó que “ella no es candidata y hoy es la mejor figura del oficialismo, por decirlo en las encuestas. Pero, creo que es una decisión que tiene que tomar ella, en ese sentido, y en su oportunidad hablar si toma la decisión de ir por los partidos oficialistas, y ver de qué manera se estructura eso, con primarias o sin primarias”.

En tanto, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, planteó que “tenemos que buscar un liderazgo que una, que nos represente, y creo que la presidenta Bachelet representa aquello”.

“Para el Partido Radical hoy tenemos precandidaturas que están siendo mencionadas, que aún no ha resuelto nuestro consejo general. Pero, no me cabe la menor duda de que el escenario pudiese variar si es que la presidenta Bachelet, en definitiva, toma la decisión de asumir esta candidatura”.

Sin embargo, el mandamás del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, cuya tienda proclamó como candidato al diputado Vlado Mirosevic, señaló que “sería un super lindo desafíos poder hacer una primaria con la expresidenta”.

Por su parte, los partidos del oficialismo que aún no han definido a sus candidatos o candidatas presidenciales apuntan a marzo como el “mes clave”. Por ejemplo, en el Partido Socialista informaron que el encuentro con la expresidenta Bachelet -para conocer su posición frente a la carrera presidencial- será posterior a las elecciones internas de la tienda.