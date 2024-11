Argumentos, renuncia y más: lo que dejó la audiencia de apelación que mantuvo en prisión a Monsalve

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, manteniendo así su prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La decisión se basó en la gravedad de los delitos imputados, como violación y abuso sexual, y en la consideración de que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad. A pesar de los argumentos de la defensa, incluyendo la ingesta de alcohol y el informe sexológico del Servicio Médico Legal, la evidencia presentada por el Ministerio Público, que incluyó la huella genética y las supuestas disculpas de Monsalve a la denunciante, respaldó la continuidad de la medida cautelar. La renuncia de la abogada María Inés Horvitz a la defensa de Monsalve antes de la audiencia añadió un nuevo giro a la situación del exfuncionario, quien permanecerá detenido hasta una posible revisión de medidas cautelares. Desarrollado por BioBioChile

El recién pasado miércoles, a pesar de las altas expectativas que tenía su defensa, el resultado de su estrategia no estuvo ni cerca de sacar a Manuel Monsalve del Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que dictó la cautelar más gravosa contra el exsubsecretario de Interior, quien fue formalizado tras ser denunciado por una subalterna por los delitos de violación y abuso sexual.

De esta manera, en medio de una audiencia que se extendió por alrededor de tres horas, la decisión de los integrantes de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino fue unánime y rechazaron la solicitud de arresto domiciliario total o nocturno, como fue propuesto por la defensa del exmilitante del Partido Socialista.

Los argumentos de la defensa de Manuel Monsalve

El primero en tomar la palabra fue el abogado Cristián Arias, del equipo defensor de Manuel Monsalve, quien intentó desvirtuar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público que dejaron privado de libertad al exjefe civil de las policías, y pavimentar un camino para que su representado cumpliera con una cautelar menos gravosa en su domicilio.

Así, entre los argumentos que esgrimió, sostuvo que la ingesta de alcohol no da certezas de que una persona esté privada de sus sentidos: “Una cosa es no recordar lo que ocurrió, otra cosa en no haber tenido autonomía por intoxicación de alcohol. Por ejemplo, el taxista Flavio Alarcón Ponce también declara y explica que quien hace parar el taxi es justamente ella. O sea, tenía autonomía para determinarse en interacciones humanas”, dijo.

Además, los abogados del ex “zar” de la seguridad del país intentaron invalidar la tesis de la fiscalía respecto de la violación denunciada por la presunta víctima. Para lo anterior, leyeron, en más de una oportunidad, los resultados del informe sexológico del Servicio Médico Legal (SML), argumentando que el peritaje no da cuenta del hallazgo de “elementos objetivos” que permitan establecer de “manera categórica” que hubo actividad sexual.

Sin embargo, esto sería posteriormente rebatido por el Ministerio Público, cuya intervención estuvo a cargo de Nicolás Calvo, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En ese sentido, el representante del ente persecutor afirmó —en base al peritaje del SML, documento por el cual el fiscal Xavier Armendáriz esperó para formalizar a la exautoridad— que es 83 millones de veces más probable que dicha huella genética corresponda a la de Monsalve, más que a la de otra persona.

También, el Ministerio Público planteó nuevos antecedentes, como las supuestas disculpas que le habría dado Monsalve a la denunciante días después de los hechos investigados.

“La víctima, en algún momento, incluso, lo enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, el 2 de octubre. Lo enfrenta y le dice ‘no me acuerdo de lo que pasó. Necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, cuál era su placa patente, porque yo no consentí nada’. Y en ese momento, Catalina Arrey es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice ‘disculpa por lo que hice’. Eso es otro factor importante”, dijo Calvo.

Un peligro para la seguridad de la sociedad

Posteriormente, la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Antonio Ulloa, Fernando Valderrama y Sergio Padilla– ratificó la resolución impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fallo indica que, “en consideración la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos al imputado, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, sin integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, estima que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad, siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento”.

Los magistrados consideraron que existe evidencia suficiente que acredita las sospechas de participación y autoría de los delitos por parte de Manuel Monsalve. De hecho, el presidente de la sala, Antonio Ulloa, señaló que “existen múltiples declaraciones que dan cuenta de que la víctima no se encontraba en condiciones normales de conciencia, al encontrarse en un evidente estado de ebriedad”.

Asimismo, agregó que “el imputado, quien, conviene recordar, era su jefe directo, prevaliéndose de ello y aprovechando estas circunstancias de imposibilidad de poner resistencia, accedió carnalmente a la víctima, dando cuenta aquello de un obrar doloso”.

Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, valoró la decisión de la Corte, sosteniendo que “es bastante potente”.

Renuncia de María Inés Horvitz a defensa del exsubsecretario

Lo anterior no fue la única maña noticia para Manuel Monsalve, ya que, antes de comenzar la audiencia, se informó sobre la renuncia de la abogada María Inés Horvitz a su equipo defensor.

Según indicó la abogada en un comunicado, la decisión es “única y exclusivamente por disparidad de criterios estratégico-jurídicos dentro del equipo de defensa técnica”.

Asimismo, añadió que “mi decisión no guarda ninguna relación con mi profunda convicción acerca de que los hechos imputados al señor Monsalve carecen de sustento probatorio en los antecedentes de la investigación conocidos hasta ahora, y que, debido a ello, Manuel Monsalve no es responsable penalmente de los delitos por lo cuales fue formalizado”.

De este modo, el exsubsecretario del Interior deberá continuar como interno del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, hasta que se solicite una audiencia de revisión de medidas cautelares, que quedará en manos del tribunal de garantía.