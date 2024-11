83 millones de probabilidades contra Monsalve: el fallido intento de defensa para crear duda razonable

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La defensa del ex "zar" de la seguridad de La Moneda, Manuel Monsalve, buscó revertir su prisión preventiva argumentando que tanto él como la denunciante sufrían de un "blackout por alcohol" y no recordaban lo sucedido la noche de los hechos. Argumentaron que no hay elementos objetivos para establecer una actividad sexual en base al informe del Servicio Médico Legal. Sin embargo, el Ministerio Público insistió en un actuar doloso de Monsalve, destacando testimonios de trabajadores del hotel donde ocurrieron los hechos. Finalmente, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que las muestras obtenidas de las prendas de la víctima permiten colegir la participación de Monsalve en la violación, sosteniendo que se valió de su superioridad jerárquica y el estado de ebriedad de la víctima para cometer el ilícito, por lo que mantuvo la prisión preventiva como medida cautelar.