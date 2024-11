Viuda de gásfiter fallecido en La Moneda pide que se esclarezca el hecho: "No fue un accidente común"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Durante una manifestación convocada por la CUT y la ANEF frente a La Moneda, la viuda de Hugo Morales, gásfiter fallecido en el Palacio, Maritza Soto, exige a las autoridades que se aclaren las circunstancias de la muerte de su esposo, señalando que fue un accidente laboral debido al exceso y acoso laboral. Soto pide que se asuman responsabilidades en el hecho y que se haga justicia. El presidente de la ANEF, José Pérez, exige al Presidente evaluar medidas rápidas y que se conozca la verdad sobre lo ocurrido. Morales falleció tras un turno de 18 horas el pasado 28 de septiembre en La Moneda. Desarrollado por BioBioChile

Durante la mañana de esta jornada de lunes, la viuda del gásfiter fallecido en La Moneda, Maritza Soto, solicitó a las autoridades que esclarezcan el hecho y que quienes corresponden asuman sus responsabilidades en la muerte de su esposo.

El llamado lo hizo en medio de la manifestación que tuvo lugar frente al Palacio de La Moneda, la que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

De esta manera, Maritza Soto sostuvo que “estamos acompañando acá a los compañeros de mi esposo, Hugo Morales (…) Lo que nosotros estamos buscando es que se sepa y se esclarezca el hecho, en las condiciones que él falleció”.

“Si bien es cierto, a él le dio un infarto al corazón, nosotros, por los antecedentes que tenemos, esto se produce a causa del exceso laboral, a causa del acoso laboral. No fue un accidente por causa común, sino que fue un accidente laboral”, agregó.

En la misma línea, al ser consultada sobre si espera la renuncia de Antonia Rozas, directora administrativa de La Moneda, respondió que “estamos pidiendo que se esclarezcan los hechos y que la persona que sea responsable asuma los hechos que acontecieron ese día”.

“Es la memoria del trabajador que ya no está con nosotros”

Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez, planteó que “el Presidente de la República tiene que evaluar una medida rápida. Y que la asesora, también, que le diga la verdad”.

“Aquí no es un capricho, no es una atención gratuita, no es un gallito. Es la memoria del trabajador que ya no está con nosotros”, siguió.

Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre, en un rincón subterráneo de la casa de gobierno, murió Hugo Morales (63), un gásfiter cuyo último turno se habría prolongado por 18 horas.