Este viernes se define medida cautelar contra Daniel Jadue: se le formaliza por delitos de corrupción

Al jefe comunal de Recoleta se le formaliza por los presuntos delitos de cohecho, estafa, administración desleal, ilícitos concursales y fraude al fisco, en el marco del Caso Farmacias Populares.

Este viernes se llevará a cabo la tercera jornada de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), donde se espera que se definan las medidas cautelares en su contra, luego de ser acusado por los delitos de cohecho, estafa, administración desleal, ilícitos concursales y fraude al fisco, en el marco del Caso Farmacias Populares.

Según detalló la fiscal Giovanna Herrera, la víctima de estos acontecimientos es la Municipalidad de Recoleta. Esto lo graficó con un hecho ocurrido el 12 de junio de 2020, cuando el jefe comunal era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). yEn esa fecha se celebró un convenio de colaboración con la Universidad de Concepción para frabricar 180 mil dosis del medicamento Interferón, con el que se combatiría la pandemia del Covid-19.

Dicho trato constaba de un pago de $229 millones. Ese monto se consiguió gracias al consejo municipal, donde María Eugenia Chadwick, también imputada, expuso que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó dicho medicamento, cosa que nunca ocurrió. El monto tampoco fue a la Universidad de Concepción, sino que se utilizó para saldar las deudas de la asociación.

“Daniel Moraga le escribe a Daniel Jadue: estás claro de que lo más probable es que no pasemos la fase experimenta con la Universidad de Concepción, si es no nos mandan presos por usar medicamentos no registrados ¿Cómo lo estás pensando?”, relató la fiscal. Asimismo, agregó que el edil respondió “lo vemos el lunes”.

De la misma manera, el abogado querellante y defensor de Best Quality SPA en la causa, Mario Vargas, sostuvo que sus representados fueron defraudados en $1.200 millones. Además, comentó que “acá se quedó acreditado la actuación del Sr. Daniel Jadue, de cómo gastó recursos públicos, cómo abusó de la fe y la confianza, no sólo de la comuna de recoleta, sino de todo el país”.

La defensa de Daniel Jadue

Luego del segundo día de formalización, y de su caótica salida del Centro de Justicia, Jadue escribió en su cuenta de X que “uno de los abogados querellantes dice que no hay pruebas. Es lo que hemos sostenido y evidenciaremos en nuestra defensa. Aquí se expresa con claridad que estamos ante suposiciones e interpretaciones muy alejadas de la realidad”.

En la misma línea, su abogado defensor, Ramón Sepúlveda, acusó sesgo y que “hay una empresa inescrupulosa y con conductas de corrupción, que se sienta en ambos lados de la sala. Primero se sienta en el lado de los querellantes y, al mismo tiempo, el imputado que no llegó a la audiencia, que se mejoró sorpresivamente y llegó, se sienta como imputado. Esa empresa, Best Quality, es la génesis de esta causa”.

Así, la fiscal Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, solicitaron la prisión preventiva, argumentando que todos los funcionarios públicos están obligados a la probidad, responsabilidad y recta administración de las conducta. También, que en un cargo de elección popular, si esto se infringe, se afecta a la democracia y a la comunidad. Entonces, las medidas cautelares en contra del jefe comunal deberían ser definidas durante este viernes.

Revisa todos los detalles en la nota completa.